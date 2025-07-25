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25 июля 2025 в 17:54

Садовод рассказала, какие культуры нельзя сажать после клубники

Эксперт Союза садоводов Воронова: после клубники нельзя сажать ягодные культуры

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

На грядку после клубники нежелательно высаживать ягодные культуры, рассказала NEWS.ru телеведущая, эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. В частности, не рекомендуется сажать на освободившееся место малину, отметила она.

У них общий враг, долгоносик землянично-малинный, и он в этой земле будет зимовать, популяция увеличиваться, — пояснила специалист.

Воронова также допустила, что на месте, где была клубника, не стоит высаживать тыкву и кабачки.

Клубника очень мощно берет питательные вещества из грядки. Тыквы и кабачки тоже очень много требуют питания, и эта грядка им будет не очень. Маловато там будет для них [питательных веществ]. Для остальных овощей нормально, — пояснила она.

Ранее Воронова рассказала, что клубнику, как правило, убирают с грядки не ранее, чем через четыре года с момента посадки. По ее словам, до этого момента растение требует правильного ухода. После того, как клубника отплодоносила, необходимо удалить усы, если ее не планируется размножать. Кроме того, растение необходимо удобрить, добавила специалист.

клубника
малина
ягоды
садоводы
урожай
Анна Акимова
А. Акимова
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