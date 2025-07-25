Россиянам дали советы, как ухаживать за клубникой для роскошного урожая Эксперт Союза садоводов Воронова: у отплодоносившей клубники надо удалять усы

Клубнику, как правило, убирают с грядки не ранее, чем через четыре года с момента посадки, рассказала NEWS.ru телеведущая, эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. По ее словам, до этого момента растение требует правильного ухода. После того как клубника отплодоносила, необходимо удалить усы, если ее не планируется размножать.

И обязательно подкормить, потому что она отплодоносила. [После сбора урожая] она выглядит не очень хорошо, и дачники теряют к ней интерес. Но именно сейчас у нее закладываются плодовые почки на следующий год. И вот сколько будет ягод, от этого зависит, — пояснила Воронова.

Она добавила, что сейчас поливать оставшуюся на грядке клубнику не надо, потому что из-за дождей «вода буквально стоит на грядках». А удобрять растение, напротив, необходимо. Эксперт советует выбирать сухое органическое удобрение. По ее словам, можно использовать фосфорно-калийные удобрения или компост.

Ранее председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов заявил, что в конце июля принято высаживать зеленую, белую или японскую редьку. По его словам, также стоит сосредоточиться на посадке многолетних культур, рассчитанных на плодоношение в будущем.