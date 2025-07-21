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21 июля 2025 в 15:25

Стало известно, что нужно посадить на огороде в конце июля

Садовод Туманов: в июле стоит сажать редьку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В конце июля принято высаживать зеленую, белую или японскую редьку, посоветовал в беседе с NEWS.ru председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов. По его словам, также сейчас стоит сосредоточиться на посадке многолетних культур, рассчитанных на плодоношение в будущем.

Обычно в июле высаживают зеленую или белую редьку. Не забывают о дайконе — это японская редька. Для нормального образования корнеплода всем этим овощам нужно, чтобы день был покороче, поэтому сейчас для них самое идеальное время. Также пришла пора высаживать многолетние растения, которые можно посеять сейчас, чтобы собрать урожай в будущем году, — посоветовал Туманов.

Он объяснил, что к этому времени успеют созреть салаты, горчица и листовая капуста. А вот помидоры высаживать бесполезно — им нужен длительный период вегетации. Томаты сеют в марте, чтобы получить урожай в середине лета. Садовод посоветовал сосредоточиться на тех культурах, что быстро вступают в период плодоношения.

Ранее Туманов говорил, что в июле приходит пора собирать урожай ранней моркови, свеклы, лука, кабачков и чеснока. Поспела садовая земляника, малина и черная смородина.

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