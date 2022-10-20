Грудь, нос, жир: пластические хирурги о плюсах и минусах модных операций NEWS.ru узнал у врачей, чем хороши и опасны пластические операции, которые чаще всего делают россияне

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Откачать жир, исправить форму носа, увеличить грудь... Все эти мечты сегодня легко сбываются, были бы деньги. Но есть у преображений и обратная сторона — это признают сами пластические хирурги. Они рассказали NEWS.ru, чем хороши и опасны самые популярные операции и к каким видам пластики россияне прибегают в этом году чаще всего.

Как звезды откачивают жир

Не секрет, что немало россиян в погоне за красотой ориентируются на звезд, у которых, как правило, больше возможностей для экспериментов над собственной внешностью. Одни знаменитости скрывают, что ложились под нож хирурга, другие не стесняются признаться в использовании пластики и нередко рассказывают о негативных последствиях вмешательств.

Телеведущая Дана Борисова призналась NEWS.ru, что первую пластическую операцию по увеличению груди сделала 12 лет назад и не жалеет об этом.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дана Борисова

После родов грудь потеряла вид, и его невозможно было никак вернуть по-другому. Результатом операции осталась абсолютно довольна. За минувший год я сделала две липосакции и, честно говоря, не слишком высоко оцениваю результат, — рассказала Дана Борисова.

Первую липосакцию ведущая делала перед Новым годом, ей откачали лишний жир из ног и живота. Вторую липосакцию в апреле делал другой хирург: он убрал жир из рук и спины, добавив его в нижнюю часть тела. В пластической хирургии это называется липомоделированием — коррекцией формы, когда хирург «лепит» новое тело. По словам Даны, первая липосакция прошла удачно, вторая — не очень.

Мне кажется, визуально одна рука стала больше другой. Липосакция не гарантирует равномерного распределения жира. У меня на руках волнистые впадины, холмы, бугры. На те места, с которых удалили жир, он не возвращается, как мне и обещали. Но если не соблюдать диету, жир может накапливаться в тех местах, которые не оперировали. Эти зоны у меня увеличились, и это некрасиво. Хотя допускаю, что второй хирург, который делал мне руки и спину, не очень способный, — считает Борисова.

Дана уверена, что без липосакции она бы фигуру не исправила, по ее словам, «никаким фитнесом это сделать невозможно». Ведущая жалеет только о том, что в последний раз пошла к другому хирургу, а не обратилась к тому же специалисту.

В будущем Борисова рассматривает для себя «нетравматичную операцию» по подтяжке лица, но пока вполне довольна отражением в зеркале.

В августе 2022 года 42-летняя певица Слава сделала липосакцию и подтяжку груди, а в сентябре уже вышла в свет. Знаменитость призналась, что ей лень работать над собой: ходить в спортзал, терпеть ограничения в пище. На своей странице в соцсети артистка показала послеоперационные гематомы на руках и рассказала, что те места, из которых откачали жир, сильно болят, ей приходилось принимать обезболивающие и жаропонижающие препараты.

Правда ли, что липосакция смертельно опасна?

По словам пластического хирурга Отари Гогиберидзе, такие операции, как абдоминопластика (пластика живота), липосакция и липомоделирование с липофилингом (трансплантация жира из одной зоны в другую. — NEWS.ru) пользуются сегодня большой популярностью. Это длительные, трудоемкие операции, которые проводятся под общим наркозом.

Это не борьба с лишним весом, а коррекция фигуры. Когда у человека с возрастом появляются брюшко и валики на боках, которые ничем не убрать, почему бы не сделать операцию? — считает Гогиберидзе.

При этом врач отмечает, что липосакция не гарантирует, что человек «не зарастет жиром» снова, если будет переедать и употреблять алкоголь. Вместе с тем риски осложнений и даже летального исхода при липосакции выше, чем при других пластических операциях, убеждены эксперты.

Фото: shutterstock.com

Липосакция — это самая опасная в пластической хирургии операция. При попадании жира в сосуд возникает жировая эмболия, которая может привести к инсульту или инфаркту, последствия могут быть трагические. Риск маловероятный, но исключить его совсем нельзя, и мы предупреждаем об этом пациентов, — говорит пластический хирург Тигран Алексанян.

Пять самых модных пластических операций в 2022 году

Несмотря на все риски и немаленький ценник на пластику, знаменитости, а за ними и простые россияне ложатся под нож. По словам опрошенных NEWS.ru хирургов, самой популярной операцией в этом году стала маммопластика. Это не только увеличение, но и уменьшение груди, изменение ее формы, подтяжка.

На втором месте — ринопластика (чаще всего — исправление формы носа). Дальше идут операции на теле (липосакция, абдоминопластика, липоскульптурирование и прочее), за ними — блефаропластика (коррекция век). Замыкает пластический хит-парад фейслифтинг (подтяжка лица).

В прошлое уходят большие шарообразные вульгарные груди, — рассказывает Отари Гогиберидзе. — Уже не так популярны «лисьи брови», как у модели Беллы Хадид. Но на Северном Кавказе, как рассказывают мои коллеги, девушки делают их часто.

В прошлое уходит накачка лица гиалуроновой кислотой, которая, со слов экспертов, притягивает воду и со временем делает лицо одутловатым. Пластика губ Bullhorn (цель — сокращение расстояния между носом и верхней губой для соблюдения идеальных пропорций), по словам Гогиберидзе, тоже уже не пользуется большим спросом, а коррекция ягодиц у россиянок, в отличие от, например, бразильянок, никогда и не была в приоритете.

«Когда женщина после липосакции раздевается, ощущение, что в нее стреляли из дробовика»

Пластические хирурги уверяют, что в возрасте избавиться от старого жира трудно и практически невозможно: белый жир переходит в желтый, фигура «ползет» у всех, и естественных причин тому много.

Однако известный диетолог Алексей Ковальков категорически не согласен с таким утверждением. По его мнению, если человек действительно хочет бороться с лишними килограммами, добиться нужного эффекта можно без операций.

Это правда, что последние килограммы (оставшийся лишний вес после значительного похудания. — NEWS.ru) сохраняются, и от них очень трудно избавиться. Но на самом деле избавление есть. Специалисты знают о препарате, который действует, когда надо убрать жир на проблемных местах, — те самые последние пять килограммов. Но 30–40 кг он не убирает, — отмечает Алексей Ковальков.

Диетолог признается, что не понимает людей, которые не хотят работать над собой, а предпочитают удалять жир с помощью операции, оставляющей «вмятины на теле». По словам Ковалькова, «когда женщина, делавшая липосакцию, снимает одежду, такое ощущение, что в нее стреляли из дробовика».