«И совесть, и честь они продали»: Дана Борисова об уехавших артистах Телеведущая Дана Борисова назвала уехавших из России звезд продавшими честь и совесть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дана Борисова

Телеведущая Дана Борисова рассказала «ФедералПресс», как относится к звездам российского шоу-бизнеса, в том числе к Алле Пугачевой и актеру Алексею Панину, которые уехали из России, однако при этом жалуются на свое финансовое положение. По мнению Борисовой, «и совесть, и честь они продали».

Я не продаю свою честь, чтобы подзаработать денег. Те, кто продался за сребреник, пусть будут готовы, что и сребреника им не достанется, и совесть, и честь они продали, — сказала телеведущая.

По ее словам, она испытывает личную боль из-за поведения артистов, которые бросили страну и уехали. Борисова считает, что такие звезды шоу-бизнеса совершенно не нужны в тех странах ни своим творчеством, ничем.

Они нужны там до тех пор, пока будут поливать грязью всю ситуацию, людей, которые остались в России, нашу армию, — добавила телеведущая.

Борисова также отметила, что всегда восхищалась Аллой Пугачевой и признанным Минюстом РФ иноагентом юмористом Максимом Галкиным, но их высказывания ей делают больно. По ее мнению, они привыкли к царскому образу жизни, но с тех пор, как «кормушка закончилась, они переметнулись».

Актера Алексея Панина, который сейчас живет в Испании, телеведущая и вовсе назвала «омерзительным персонажем». Борисова уточнила, что для нее Панин — «полностью деградировавший от алкоголя» человек.

Дана Борисова ранее заявила, что «живет спецоперацией» и каждый день проверяет информацию о ходе СВО, положении на фронте по карте боевых действий. Также она рассказала, что завидует своей коллеге Юлии Барановской, которая ездила брать интервью у солдат. Борисова заявила, что сама готова отправиться в Донбасс военкором и мысленно «уже там».