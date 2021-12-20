Москвичка попала в реанимацию после остановки дыхания во время липосакции

34-летняя пациентка столичной клиники попала в реанимацию после пластической операции. Утверждается, что во время липосакции у неё произошла остановка дыхания и женщину не смогли вывести из наркоза. Пациентке потребовалась искусственная вентиляция лёгких, после чего её перевезли в реанимацию столичной больницы, сообщает Telegram-канал «112».

Во время процедуры в клинике «Шарм» у неё произошла остановка дыхания, и женщину не смогли вывести из наркоза, — говорится в сообщении.

Ранее в Москве 23-летняя девушка после липосакции была госпитализирована в больницу с сепсисом. Её доставили в больницу им. В. П. Демихова после удаления жировых отложений на животе. Операция проходила в клинике на улице Садовнической в центре столицы. Врачи поставили ей диагноз «септический шок».

Как рассказал NEWS.ru пластический хирург Отари Гогиберидзе, самая распространённая ошибка медиков при липосакции — откачать слишком много жира. Иногда на этом настаивает сам пациент, который хочет быстрого результата. Иссечение слишком большого количества ткани может обернуться жировой эмболией. Это состояние, при котором в кровеносную систему организма попадают частицы жировой ткани. Они доходят до лёгких и закупоривают сосуды, лишая кровоснабжения один или несколько участков лёгкого. Ухудшается кровоток, появляется гипоксия. Из-за неё человек может даже умереть.