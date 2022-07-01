Названы самые популярные пластические операции у российских мужчин Косметолог Лусине Майтесян: мужчины в России чаще всего делают пластику носовой перегородки

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Из всех пластических операций мужчины в России чаще всего выбирают исправление носовой перегородки, сообщила косметолог и пластический хирург Лусине Майтесян изданию Lenta.ru. Также россиянам интересна липосакция живота и удаление жира в районе груди.

Если говорить о мужской пластике, то пока в России она больше является средством избавления от проблем, чем инструментом формирования красивого тела. <...> Особенно интересует мужчин спортивная липосакция, когда живот не только становится более плоским, но ему придаются спортивные очертания с «кубиками», — сказала Майтесян.

Она добавила, что мужчины всё чаще решаются на изменение формы верхних век и подтяжку лица, чтобы избавиться от нависших бровей. При этом, по мнению, косметолога, они делают это именно для себя, редко чтобы кому-то понравиться. Майтесян отметила, что мужчины обычно обращаются в клинику красоты, когда уже всего добились и нашли время заняться собой.

В январе стало известно, что в одной из московских клиник во время липосакции скончалась пациентка. Во время процедуры у пациентки случилась клиническая смерть. Врачи попытались её реанимировать, а затем госпитализировали в больницу, но спасти девушку не удалось.