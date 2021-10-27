Пластический хирург раскритиковал размер груди Бузовой и нос Собчак

Пластический хирург Павел Пиманчев, который уже 10 лет помогает российским звёздам корректировать лицо и фигуру, раскритиковал размер груди певицы, актрисы Ольги Бузовой и нос телеведущей Ксении Собчак. В беседе с NEWS.ru известный врач посоветовал Бузовой поставить анатомические импланты, а Собчак — сделать ринопластику.
У Бузовой красивая фигура, однако очень маленькая грудь. Я мог бы поставить ей анатомические импланты — они не смотрятся вульгарно. Напротив, выглядят очень эстетично, Ольга стала бы самим совершенством, — заявил Пиманчев.
Хирург также порекомендовал усовершенствовать внешность Собчак. Специалист считает, что нос телеведущей нуждается в ринопластике.
У Собчак, на мой взгляд, некрасивый нос, поэтому я бы посоветовал ей ринопластику. Но полагаю, она не захочет, потому что новый нос кардинально меняет внешность, а Ксения, естественно, стремится сохранить свою узнаваемость, — считает врач.
Ранее актриса Наталья Лапина сообщила о диагностировании у неё опухоли в сердечном клапане и необходимости срочной операции. По её словам, «ждать нельзя из-за всяких там эмболий, ишемических ивентов и внезапных смертей».