Пластический хирург раскритиковал размер груди Бузовой и нос Собчак

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Мать певца Николая Баскова госпитализирована в Москве, у неё диагностирован COVID-19. Врачи оценили состояние женщины как средней тяжести. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

66-летней Елене Басковой проводят диагностическое обследование из-за возраста. Результат ПЦР-теста на COVID-19 у женщины положительный. Как сообщал NEWS.ru, 15 октября певцу Николаю Баскову исполнилось 45 лет. Его поздравила продюсер и...