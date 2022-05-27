«Чужие внутри нас»: россиян предупредили об опасности селедки Врач Ковальков порекомендовал вымораживать селедку, чтобы не заразиться гельминтами

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Богатая омега-3 жирными кислотами селедка не только содержит массу плюсов и может стать достойной заменой дорогой красной рыбе, но также может быть опасна, если куплена на рынке из «белых вёдер», заявил врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков в интервью радио Sputnik. Эксперт рекомендовал вымораживать рыбу при температуре минус 28–30 градусов, чтобы избавиться от гельминтов — паразитов, обитающих в ней из-за плохой обработки. Также с осторожностью стоит относиться к соленой рыбе людям с заболеваниями почек, отметил врач.

Та селедка, которая продается на рынке, в большинстве случаев приготовлена кустарными методами. А в домашних условиях ее просто фасуют с засолом и распространяют по рынкам в белых ведрах, поэтому есть риск приобрести селедку с «обитателями» — гельминтами. Гельминты — паразитические черви, это чужие внутри нас, — рассказал Ковальков.

Врач пояснил, что опасность встречи с паразитами грозит только при покупке селедки «с рук», так как в заводских условиях рыбу вымораживают в специальных камерах.

По словам Ковалькова, селедка — это исконно русский продукт, которого не стоит бояться. Она богата белком, витаминами, антиоксидантами, а омега-3 жирных кислот в ней примерно столько же, сколько и в красной рыбе. Однако в ней также очень много соли, поэтому людям с ожирением и заболеваниями почек не стоит ей злоупотреблять, предупредил эксперт.

Ранее врач Анастасия Травникова рекомендовала есть меньше красного мяса и жирной пищи, чтобы избежать развития колоректального рака. По словам специалиста, защитить кишечник помогут богатые клетчаткой овощи и фрукты. А умеренная физическая активность может снизить риск возникновения рака на 50%, считает Травникова.