В России представили грудные импланты для патриоток В России появились грудные импланты для патриоток «Росгрудь»

Фото Lino Mirgeler/dpa/Global Look Press

Пластический хирург из Саратова Игорь Добрейкин представил линейку грудных силиконовых имплантов «Росгрудь» с патриотической символикой. Пока что имеется два варианта их окраски: цвет камуфляжа и цвет российского триколора. Хирург предлагает патриоткам России выбрать тот вариант, который будет «ближе к их сердцу».

Добрейкин записал рекламу своего продукта, которая разошлась по многим Telegram-каналам.

Настоящие патриотки смогут выбрать ту модель, которая ближе им к сердцу в прямом и переносном смысле. Стильное решение для тех, кто любит родину и хочет иметь что-то большее, чем просто наклейку на машине или татуировку на плече, — сказал он.

Девушка из рекламного ролика заявляет, что благодаря установленным у нее имплантам «Росгрудь» она может почувствовать себя патриоткой «даже без одежды».

Ранее эстетический и пластический хирург Данила Кузин в разговоре с NEWS.ru рассказал о возможных негативных последствиях для здоровья после установки грудных имплантов. По его словам, маммопластика порой оканчивается осложнениями — рубцами, гематомами, серомой, а также проседанием имплантов.