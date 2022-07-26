«Врач был в ужасе»: парень-модель показал лицо после неудачной операции Парень-модель из Новосибирска показал результаты искалечившей его пластической операции

Фото: Социальные сети

Новосибирский парень-модель Федор Швец

Новосибирский парень-модель Федор Швец лишился работы в мире моды из-за неудачной пластической операции. Молодой человек решил сделать липосакцию лица у подпольных косметологов, после чего его кожа начала отслаиваться. Ему пришлось заплатить почти миллион рублей, чтобы отплатить неустойки фотографам и исправить последствия работы недобросовестных специалистов, рассказал пострадавший изданию «КП-Новосибирск».

Мне загнали под кожу огромную канюлю — из-за нее, как мне потом объяснил хирург, и произошло отслоение кожи, подбородок обвис примерно на сантиметр. Чтобы кожа «приросла» обратно, я по рекомендации косметолога носил повязку — ничего не помогло! Кожа только отслоилась! — поделился молодой человек.

Как рассказал Федор, он решился сделать пластическую операцию, поскольку ему показалось, что его лицо стало крупнее. Специалиста молодой человек нашел в интернете, его привлекли фотографии выполненных работ. За липосакцию на дому он отдал 20 тысяч рублей. Подпольный косметолог со своей помощницей провели сложную операцию под местной анестезией — парень слышал и видел все происходящее.

Из-за калечащей операции он лишился работы. От него стали отказываться заказчики, пришлось заплатить 200 тысяч рублей — неустойка фотографам. Почти такую же сумму он заплатил врачам-профессионалам за подтяжку лица.

Врач был в ужасе, когда увидел, что со мной сделали косметологи. Операция длилась семь часов, сейчас мое лицо еще немного опухшее, но хирург сказал, что в течение полугода оно восстановится, — отметил Федор.

Пластический хирург Виктория Блинова ранее заявила, что 20% ее клиентов — мужчины. В основном пациенты решаются на операцию после 35 лет. Среди самых популярных процедур врач назвала ринопластику и липолифтинг. Она подчеркнула, что высокие стандарты заставляют мужчин соответствовать общественным ожиданиям.