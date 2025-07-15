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15 июля 2025 в 10:28

Агроном рассказал, как эффективно спасти урожай в жару

Агроном Воробьев посоветовал в жару притенить парники с помощью сетки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В жаркую погоду дачникам рекомендуется притенить парники с помощью строительной или маскировочной сетки, заявил 360.ru агроном Михаил Воробьев. Альтернативой ей могут стать тюлевые занавески или большие ветки лиственных деревьев.

С их помощью получается такая ажурная тень, которая все-таки снижает жару. И, конечно, нужен обильный полив. Но не менее важно и сохранить влагу, потому что она может испариться совершенно бесполезно, — отметил Воробьев.

Чтобы замедлить испарение воды из земли нужно разрушить так называемую почвенную корку. Например, можно порыхлить ее на следующие сутки после полива с помощью любого садового инструмента. Эксперт добавил, что с пленочных парников в жару нужно снять пленку, а стеклянные или поликарбонатные теплицы — максимально приоткрыть.

Михаил Воробьев ранее заявил, что самым эффективным способом защиты урожая от пернатых вредителей является использование специальной защитной сетки для грядок и деревьев. По его словам, другие методы, такие как пугала и блестящие предметы, практически бесполезны.

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