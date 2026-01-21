Вытащил из машины и начал бить: бандиты чуть не убили двух братьев в Москве

Нападение в стиле «банды GTA» произошло в Новой Москве. Молодой парень вместе с братом-школьником возвращались домой на машине. Внезапно четверо неизвестных преградили им путь и попытались вытащить водителя. Что известно о произошедшем — в материале NEWS.ru.

Как произошло нападение в стиле «банды GTA»

Инцидент произошел 14 января около шести вечера в коттеджном поселке Подолье в Новой Москве, рассказал NEWS.ru потерпевший, 20-летний Дмитрий Краснов. Он возвращался домой на машине вместе с братом-школьником. Дмитрий уже подъезжал к дому, когда дорогу ему перекрыл другой автомобиль.

По словам Дмитрия, из машины вышли двое мужчин, которые представились сотрудниками полиции. Однако на просьбу показать удостоверения последовал отказ и требование выйти из машины.

«Один из них сразу ответил в агрессивной форме: „Как только мы достанем тебя из машины, будем убивать — тогда узнаешь, кто мы“. Я попытался уехать задним ходом. В этот момент один из нападавших побежал за моим автомобилем и запрыгнул на капот. От шока я съехал в сугроб и застрял», — утверждает потерпевший.

По его словам, в этот момент подбежали еще двое мужчин. Они пытались разбить боковые стекла машины и кричали, что Дмитрий якобы сбил человека, который находится на капоте, утверждая, что это зафиксировано на видео.

«Несколько раз они предпринимали попытки разбить стекла, но у них не получилось. Вскоре подъехал еще один автомобиль. Из него вышли двое неизвестных мне лиц и тоже попытались разбить стекла — безуспешно. Затем нападавшие отошли от машины, стали что‑то обсуждать между собой и звонить кому‑то», — рассказал Дмитрий.

Когда парень приоткрыл окно и попросил отпустить домой младшего брата, один из мужчин агрессивно и в нецензурной форме приказал ему замолчать. После этого Дмитрий велел младшему брату вылезать через окно и бежать домой через поле и сугробы, а сам попытался отвлечь внимание.

«Снова приоткрыл окно и обратился к одному из нападавших с вопросом, почему они не могут отпустить хотя бы младшего. В этот же момент подбежал один из нападавших, начал пытаться вытащить меня силой из автомобиля и нанес удары по лицу», — пояснил Дмитрий.

Однако в этот момент сзади подъехала машина и начала сигналить, после чего все четверо злоумышленников направились к сигналящему авто. Это помогло: Дмитрий успел взять документы, заглушить авто и добежать до дома. Уже там он вызвал полицию.

Как власти отреагировали на нападение в стиле «банды GTA»

По словам потерпевшего, уже после того как он оказался дома, в безопасности, злоумышленники попытались угнать машину, вызвав эвакуатор. Однако автомобиль заблокировали его отец и дядя на двух машинах. Сейчас иномарка под охраной. Дмитрий Краснов отметил, что его семья нуждается в юридической поддержке и в помощи по восстановлению автомобиля: стоимость ремонта превысит 1 млн рублей.

Пострадавший сообщил, что по факту было возбуждено уголовное дело по шести-семи эпизодам, в том числе в соответствии со ст. 213 УК РФ «Хулиганство» и ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Дмитрий запомнил номер одного из автомобилей нападавших. По словам молодого человека, в полиции ему сообщили, что мужчины числятся сотрудниками одной из известных лизинговых компаний.

«И это они приехали просто на осмотр автомобиля так», — сыронизировал Дмитрий, добавив, что дело передано в Следственный комитет и взято на контроль УСБ.

NEWS.ru позвонил в упомянутую лизинговую компанию, но там не смогли оперативно предоставить комментарий, предложив отправить запрос на почту.

Как часто кредиторы применяют насилие к автовладельцам

Сложно с уверенностью говорить о том, кем были нападавшие, являлись ли они коллекторами или представителями лизинговой компании, пояснил в беседе с NEWS.ru автоэксперт-криминалист Максим Шелков. По его словам, ситуация представлена лишь со стороны потерпевшего, поэтому истинные мотивы нападавших и повод для такого поведения остаются неизвестными.

«Как показывает практика, такие силовые методы сотрудниками лизинговой компании, кредитных учреждений, даже коллекторами не применяются. Возможно, там произошел какой-то межличностный конфликт, основанный на оскорблениях, угрозах. Поэтому, не зная контекста ситуации, не послушав вторую сторону, очень тяжело сделать выводы. Само собой, если это произошло так, как [описывает потерпевший], то в этом можно найти состав по уголовной статье», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что данная ситуация требует разбирательства. По мнению Шелкова, подобное поведение нехарактерно для представителей кредитных и лизинговых учреждений.

В свою очередь автоюрист Михаил Никитин в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что нападавшие могут быть коллекторами. При этом он пояснил, что отношения коллекторов с должниками регулируются Федеральным законом № 230-ФЗ, где прямо предусмотрен запрет на применение физической силы и оскорблений.

«Подобные инциденты имеют место. Вопрос привлечения к ответственности людей, творящих подобный беспредел, зависит от принципиальности пострадавшей стороны. Применительно к инциденту: в очередной раз демонстрация необходимости иметь установленный и работающий видеорегистратор в салоне транспортного средства», — сказал Никитин.

Он добавил, что в случае отсутствия угрозы жизни и здоровью владельца авто оптимальным вариантом в такой ситуации будет закрытие машины на центральный замок, а также привлечение правоохранительных органов и знакомых в качестве «поддержки».

Чем известна «банда GTA», кошмарившая водителей

Группировка, которую впоследствии назвали бандой GTA по аналогии с популярной компьютерной игрой, появилась в Московской области в марте 2012 года. Уроженец Киргизии Ибайдулло Субханов приехал в Россию по поддельному паспорту и сформировал круг сторонников в рядах выходцев из Средней Азии. Члены банды чаще всего нападали на автомобилистов на трассе М-4 «Дон».

Все преступления совершались по одинаковой схеме: автомобиль останавливали при помощи шипов, после чего бандиты расстреливали всех, кто находился в салоне, и грабили авто. По официальной версии, на счету банды 17 жертв, два покушения на убийство, грабежи, разбой, бандитизм, хранение оружия.

Ибайдулло Субханов погиб при попытке задержания в подмосковном поселке Удельная в ночь на 6 ноября 2014 года. Нескольких его подельников задержали. В августе 2018 года Московский областной суд вынес приговор по делу «банды GTA»: Шерозджон Кодиров, Хазратхон Додохонов, Умар Хасанов и Анвар Улугмурадов были приговорены к пожизненному лишению свободы, Зафарджон Гулямов — к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

