Любовь к SHAMAN довела мужчину до нападения с ножом В Москве мужчина напал с ножом на бармена с требованием поставить SHAMAN

В Москве на Измайловском проспекте сотрудники Росгвардии задержали мужчину, напавшего на бармена с ножом, сообщила пресс-служба ведомства NEWS.ru. Он хотел, чтобы бармены заведения включили песню певца SHAMAN «Я русский».

Патрульный экипаж вневедомственной охраны получил сигнал «тревога» из охраняемого заведения и оперативно прибыл на место. Как выяснилось, между 57-летним москвичом и персоналом пивного бара возник конфликт. Причиной ссоры стали музыкальные предпочтения.

Словесная перепалка быстро переросла в угрозы: мужчина достал нож и, размахивая им, начал надвигаться на сотрудника бара. Задержанный вел себя агрессивно и находился в состоянии алкогольного опьянения. Росгвардейцы одели на мужчину наручники, чтобы обезвредить. После этого они передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Москве на парковке возле дома на Малой Ботанической улице произошел конфликт, завершившийся нападением с ножом. Инцидент начался, когда мужчина с онкологическим заболеванием приехал на автомобиле Kia. Он припарковался на месте для инвалидов, чтобы сходить в аптеку за лекарством. В этот момент к парковке подъехала семья выходцев из Армении на автомобиле ВАЗ. Они планировали посетить баню и также искали место для парковки. В ходе возникшей ссоры женщина из семьи достала нож. В ситуацию решил вмешаться 45-летний прохожий, который не был участником конфликта. В результате он получил удар лезвием в спину.