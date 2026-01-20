Раскрыты подробности нападения на авто в стиле «банды GTA» в Новой Москве Пострадавший Краснов: после нападения на авто в Подолье заведено уголовное дело

По факту нападения в стиле «банды GTA» на 20-летнего водителя и его несовершеннолетнего брата в коттеджном поселке Подолье в Новой Москве возбуждено уголовное дело по шести-семи эпизодам, рассказал в беседе с NEWS.ru пострадавший Дмитрий Краснов. Он отметил, что его семья нуждается в юридической поддержке и в помощи по восстановлению автомобиля: стоимость ремонта превысит 1 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»), а также по другим статьям о нападении по предварительному сговору с причинением телесных повреждений и повреждением имущества. Вчера диспетчер из полицейского участка перечислила более шести или семи статей, — пояснил он.

Инцидент произошел вечером 14 января. Дмитрий уже подъезжал к дому, когда дорогу ему перекрыл другой автомобиль, из которого вышли несколько мужчин. Неизвестные пытались разбить стекло иномарки, кидались на капот, а когда юноша открыл окно, избили его и попытались вытащить из машины. Их отвлекли прохожие, а Дмитрий с братом добежали до дома и вызвали полицию. Информацию о происшествии распространили Telegram-каналы.

Дмитрий запомнил номер одного из автомобилей нападавших. По его словам, в полиции ему сообщили, что мужчины числятся сотрудниками одной из известных лизинговых компаний.

Ранее в Кировске после погони со стрельбой задержали водителя, который управлял автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 1,25 мг/л, что почти в восемь раз превышает допустимую норму.