В Москве ребёнок отравился наркотиками у себя дома

https://static.news.ru/photo/5b1568d6-beb8-11eb-b5c7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Восьмилетнего мальчика госпитализировали из квартиры на севере Москвы с отравлением наркотиками. Предполагается, что ребёнок попробовал «соль», пишет MK.RU.

Инцидент произошёл в ночь на 27 мая. Пострадавший из многодетной семьи. Сам он утверждает, что попробовал курительную смесь. Тем не менее, предполагается, что речь всё-таки идёт о «солевом» никотине.

Состояние мальчика оценивается как стабильное. В данное время органы опеки проводят проверку по факту произошедшего. Другие подробности инцидента неизвестны.

Предполагается, что помимо органов опеки семьёй заинтересуются также и полицейские. Специалистам предстоит выяснить, откуда в доме взялись наркотические вещества и почему они попали в руки к ребёнку.

Ранее двадцать один ребёнок попал в больницу после занятий в бассейне в Нижнем Ломове Пензенской области. Дети отравились хлором. Инцидент произошёл во время групповых занятий в бассейне «Волна». Тренер почувствовал запах хлора и принял решение о госпитализации в больницу детей в возрасте 8–17 лет.