В Москве ребёнок отравился наркотиками у себя дома

Восьмилетнего мальчика госпитализировали из квартиры на севере Москвы с отравлением наркотиками. Предполагается, что ребёнок попробовал «соль», пишет MK.RU.
Инцидент
Состояние мальчика оценивается как стабильное. В данное время органы опеки проводят проверку по факту произошедшего. Другие подробности инцидента неизвестны.
Предполагается, что помимо органов опеки семьёй заинтересуются также и полицейские. Специалистам предстоит выяснить, откуда в доме взялись наркотические вещества и почему они попали в руки к ребёнку.
Ранее двадцать один ребёнок попал в больницу после занятий в бассейне в Нижнем Ломове Пензенской области. Дети отравились хлором. Инцидент произошёл во время групповых занятий в бассейне «Волна». Тренер почувствовал запах хлора и принял решение о госпитализации в больницу детей в возрасте 8–17 лет.