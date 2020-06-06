В Хабаровске горит склад с пиломатериалами

https://static.news.ru/photo/5dfaea1a-a8bd-11ea-ab5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Хабаровском крае пожарные тушат возгорание на складе пиломатериалов. Огнём охвачена площадь порядка одной тысячи квадратных метров. Данных о пострадавших не поступало.

Как сообщили в ГУ МЧС края, инцидент произошёл на улице Целинной. Информация о возгорании поступила в 20:37 (13:37 мск). В тушении пожара задействованы 31 человек личного состава и 11 единиц техники.

Похожий пожар случился 4 июня в Красноярском крае. Там в Минусинском районе загорелся склад на заводе пиломатериалов. Площадь возгорания составила 4,8 тысячи кв. метров. К ликвидации огня были привлечены 21 человек и 7 единиц техники.

Ранее специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций назвали регионы, где ожидаются крупные природные пожары. По их прогнозам, масштабные очаги природных пожаров, в том числе от пала сухой растительности, могут произойти в четырёх федеральных округах РФ. Огнём могут быть охвачены территории Ленинградской и Астраханской областей, Забайкальского и Ставропольского краёв, республик Бурятия и Калмыкия, всего Сибирского федерального округа, кроме северных районов Красноярского края, писал NEWS.ru.