В Хабаровске горит склад с пиломатериалами

В Хабаровском крае пожарные тушат возгорание на складе пиломатериалов. Огнём охвачена площадь порядка одной тысячи квадратных метров. Данных о пострадавших не поступало.
Как
Похожий пожар случился 4 июня в Красноярском крае. Там в Минусинском районе загорелся склад на заводе пиломатериалов. Площадь возгорания составила 4,8 тысячи кв. метров. К ликвидации огня были привлечены 21 человек и 7 единиц техники.
Ранее специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций назвали регионы, где ожидаются крупные природные пожары. По их прогнозам, масштабные очаги природных пожаров, в том числе от пала сухой растительности, могут произойти в четырёх федеральных округах РФ. Огнём могут быть охвачены территории Ленинградской и Астраханской областей, Забайкальского и Ставропольского краёв, республик Бурятия и Калмыкия, всего Сибирского федерального округа, кроме северных районов Красноярского края, писал NEWS.ru.
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