В Красноярском крае горит склад пиломатериалов

https://static.news.ru/photo/54819098-a67d-11ea-bdf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Инцидент Абакан/vk.com

В Минусинском районе Красноярского края загорелся склад на заводе пиломатериалов. Площадь возгорания составляет 4,8 тысячи кв. метров.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, у склада загорелась кровля. Горящее здание, которое находится на территории посёлка Зелёный Бор, соседним постройкам угрозы не несёт. К тушению огня привлечены 21 человек и семь единиц техники.

Ранее специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций назвали регионы, где ожидаются крупные природные пожары. По их прогнозам, масштабные очаги природных пожаров, в том числе от пала сухой растительности, на этой неделе ожидаются в четырёх федеральных округах РФ. Огнём могут быть охвачены территории Ленинградской и Астраханской областей, Забайкальского и Ставропольского краёв, республик Бурятия и Калмыкия, всего Сибирского федерального округа, кроме северных районов Красноярского края, писал NEWS.ru.