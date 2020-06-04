В Красноярском крае горит склад пиломатериалов

В Минусинском районе Красноярского края загорелся склад на заводе пиломатериалов. Площадь возгорания составляет 4,8 тысячи кв. метров.
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Ранее специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций назвали регионы, где ожидаются крупные природные пожары. По их прогнозам, масштабные очаги природных пожаров, в том числе от пала сухой растительности, на этой неделе ожидаются в четырёх федеральных округах РФ. Огнём могут быть охвачены территории Ленинградской и Астраханской областей, Забайкальского и Ставропольского краёв, республик Бурятия и Калмыкия, всего Сибирского федерального округа, кроме северных районов Красноярского края, писал NEWS.ru.
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