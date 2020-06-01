Названы регионы России, в которых ожидаются крупные природные пожары

https://static.news.ru/photo/1d38da52-a46f-11ea-9709-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Масштабные очаги природных пожаров, в том числе от палов сухой растительности, прогнозируются на этой неделе в четырёх федеральных округах РФ. Об этом рассказали специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Огнём могут быть охвачены территории Ленинградской и Астраханской областей, Забайкальского и Ставропольского краёв, республик Бурятия и Калмыкия, всего Сибирского федерального округа, кроме северных районов Красноярского края, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что лесные пожары в первой декаде июня также возможны в приграничных районах страны. Так, неблагоприятная обстановка складывается на граничащих с Финляндией территориях Мурманской области и на граничащих с Казахстаном территориях Омской и Новосибирской областей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что наступление второго пика природных пожаров в России сдвинется на середину лета. Об этом сообщил руководитель противопожарного отдела российского отделения Greenpeace Григорий Куксин. По его словам, традиционно первый пик пожаров приходится на майские праздники, а второй — на конец июля или начало августа, но в 2020 году раньше начнётся второй пик, потому что раньше начался первый.