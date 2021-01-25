Три человека погибли при взрыве газовой трубы в Китае

https://static.news.ru/photo/5eff6eb8-5ed4-11eb-bf5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yao Jianfeng/Xinhua

Жертвами взрыва газовой трубы в Китае стали три человека. Инцидент произошёл в городе Далянь в северо-восточной китайской провинции Ляонин рядом с одним из жилых комплексов в городском районе Цзиньчжоу.

Согласно последним данным, в результате происшествия пострадали восемь человек, которые получили лёгкие ранения от разлетевшихся осколков окон, ещё трое пропали без вести.

Взрыв прогремел рано утром и привёл к повреждению и возгоранию ряда транспортных средств. Один из горевших автомобилей взорвался в то время, когда пожарные пытались потушить огонь.

Ранее говорилось о трёх пропавших без вести. Позднее спасатели обнаружили тела двоих из них. Ещё один человек, который считался пропавшим, был найден, он получил ранения. По предварительным данным, причиной случившегося стала утечка газа, передаёт Sina.

Ранее NEWS.ru писал, что два человека пострадали при взрыве в португальском муниципалитете Валонгу.