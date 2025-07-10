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10 июля 2025 в 14:30

Россия столкнулась с обрушением экспорта одного ресурса из-за санкций

«ОМТ Консалт»: экспорт СУГ из России сократился на 21,8% из-за санкций Евросоюза

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Экспорт сжиженного углеводородного газа (СУГ) из России обрушился на фоне санкций Европейского союза, передает РБК со ссылкой на подсчеты консалтинговой компании «ОМТ Консалт». По данным исследователей, по итогам первого полугодия текущего года поставки данного российского ресурса снизились на 21,8%, или до 1,3 млн тонн.

Как сказано в материале, в прошлом году также было зафиксировано снижение экспорта СУГ, однако тогда оно остановилось на цифре в 1,5%. В то же время товарное производство топлива сократилось на 0,6%. Авторы указывают, что 17,7% поставок сжиженного углеводородного газа из РФ приходится на КНР, еще 17,4% — на Тунис и 17,3% — на Афганистан.

Ранее председатель комиссии турецкого парламента по международным делам Фуат Октай заявил, что среди тем турецко-российской повестки находятся вопросы поставки российского газа в Европу и создания в Турции транзитного газового хаба. Он добавил, что он намерен обсудить это с главой комитета Госдумы по международным делам, лидером ЛДПР Леонидом Слуцким.

До этого сообщалось, что Москва и Анкара стремятся к продлению контрактов на поставку и экспорт газа на взаимовыгодных условиях. Также отмечается заинтересованность России в стабильных поставках СПГ.

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