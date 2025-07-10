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10 июля 2025 в 14:09

В Турции готовы обсуждать транзит газа из России

В Турции заявили, что газовый хаб в числе тем обсуждения с Россией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Среди тем турецко-российской повестки находятся вопросы поставки российского газа в Европу и создания в Турции транзитного газового хаба, сообщил председатель комиссии турецкого парламента по международным делам Фуат Октай. Он добавил, что он намерен обсудить это с главой комитета Госдумы по международным делам, лидером ЛДПР Леонидом Слуцким.

Касаясь энергетического сектора, напомню, что наши лидеры делали важные заявления на этот счет. Говорилось о том, что Турция продолжает прилагать усилия по продвижению российского природного газа на европейское направление. Рассматривается и проект транзитного газового хаба в Турции, — заявил он.

Ранее сообщалось, что Москва и Анкара стремятся к продлению контрактов на поставку и экспорт газа на взаимовыгодных условиях. Также отмечается заинтересованность России в стабильных поставках СПГ.

Помимо этого, стороны подчеркнули важность дальнейшего обеспечения безопасности морских и сухопутных участков газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток». Российская сторона «заявила о готовности к совместным инвестициям в развитие газового рынка Турции».

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Москва готова запустить уцелевшую нитку СП-2 для поставок газа в Европу. По его словам, это зависит исключительно от спроса европейских потребителей. Новак подтвердил, что одна из ниток газопровода технически пригодна для транспортировки газа. При этом три другие безвозвратно повреждены в результате террористических актов.

Европа
Турция
газ
Леонид Слуцкий
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