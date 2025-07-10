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10 июля 2025 в 18:36

В Раде предупредили о риске для Украины остаться зимой без газа

Нардеп Разумков: Украина рискует остаться зимой без газа из-за коррупции

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украина может столкнуться с риском остаться зимой без газа, предупредил депутат Верховной рады Украины Дмитрий Разумков в эфире украинского YouTube-канала Politeka Online. По его словам, такая ситуация сложилась из-за коррупционных схем при покупках голубого топлива.

Дай бог чтобы нам хватило газа на следующую зиму <…> потому что <…> сейчас мы пришли к тому, что у нас антирекорд по газу в хранилищах, [где в настоящее время находится всего] порядка 20% от всего объемов хранилищ <…> вместо того, чтобы покупать газ [летом] по низкой цене, покупали зимой по максимально высокой, потому что на этом кто-то зарабатывал, — сказал Разумков.

Ранее сообщалось, что свыше двух тысяч ударных беспилотников и более 200 квадрокоптеров Mavic, направленных администрацией киевского мэра Виталия Кличко в ВСУ, бесследно исчезли. До штурмового полка, для которого приобретались БПЛА, техника так и не дошла.

До этого руководитель украинского Центра по борьбе с коррупцией Дарья Каленюк рассказала, что семья главы Минобороны Украины Рустема Умерова живет в элитном доме с бассейном и картинной галереей во Флориде (США). По ее словам, в особняке поселились все трое детей министра, его жена, брат и отец.

Украина
коррупция
газ
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