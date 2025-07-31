«Будут громкие дела»: экс-депутат Рады о дальнейших действиях НАБУ

В Киеве можно ожидать громких скандалов, инициированных Национальным антикоррупционным бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратурой, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, НАБУ и САП должны показать свою эффективность людям, которые вышли на протесты после решения украинского лидера Владимира Зеленского ограничить независимость ведомств.

Что [НАБУ и САП] должны сделать, так это продемонстрировать не Зеленскому, а улице, которая за них вышла, что на самом деле она не напрасно боролась за их независимость [от украинской власти]. Я жду в ближайшее время очередных громких антикоррупционных скандалов. Такова логика, по-другому не должно быть. По крайней мере, не может быть так, что им вернули полномочия, и они молча закрылись в кабинетах и ковыряются в своих бумажках, — сказал Килинкаров.

Он предположил, что расследования НАБУ и САП могут коснуться окружения Зеленского. При этом, по словам бывшего депутата Рады, бюро и прокуратура должны сначала получить разрешение Запада, курирующего их деятельность.

Ранее стало известно, что Рада приняла закон, который восстанавливает независимость САП и НАБУ. За инициативу проголосовал 331 депутат. Закон принят в окончательном чтении в ускоренном порядке.