В Португалии два человека пострадали в результате взрыва

https://static.news.ru/photo/5b8582f6-5e78-11eb-8e41-fa163e074e61_660.jpg Фото: JdLuxemburgo/twitter.com

Два человека пострадали при взрыве в португальском муниципалитете Валонгу. Об этом сообщили в Национальной гвардии и агентстве по ЧС.

Взрыв произошёл в воскресенье в здании в португальском муниципалитете Валонгу. Два человека серьёзно пострадали. Устанавливаются причины взрыва, сообщило агентство Lusa.

Ранее сообщалось, что в Мадриде 20 января произошёл взрыв. Жертвами мощного взрыва на территории испанской столицы стали четыре человека. Как выяснилось, один из погибших — священник. Об этом на следующий день после происшествия сообщили представители мадридской епархии.

Предварительное расследование показало, что взрыв на улице Калле-де-Толедо, ведущей из центра города, был вызван утечкой газа. Спасатели эвакуировали пожилых людей из ближайшего дома престарелых.

Взрыв затронул несколько зданий, в том числе расположенный по соседству дом престарелых. По предварительной информации, никто из его постояльцев не пострадал, писал NEWS.ru.