В Португалии два человека пострадали в результате взрыва

Два человека пострадали при взрыве в португальском муниципалитете Валонгу. Об этом сообщили в Национальной гвардии и агентстве по ЧС.
Взрыв произошёл в воскресенье в здании в португальском муниципалитете Валонгу. Два человека серьёзно пострадали. Устанавливаются причины взрыва,
Ранее сообщалось, что в Мадриде 20 января произошёл взрыв. Жертвами мощного взрыва на территории испанской столицы стали четыре человека. Как выяснилось, один из погибших — священник. Об этом на следующий день после происшествия сообщили представители мадридской епархии.
Предварительное расследование показало, что взрыв на улице Калле-де-Толедо, ведущей из центра города, был вызван утечкой газа. Спасатели эвакуировали пожилых людей из ближайшего дома престарелых.
Взрыв затронул несколько зданий, в том числе расположенный по соседству дом престарелых. По предварительной информации, никто из его постояльцев не пострадал, писал NEWS.ru.