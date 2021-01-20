Одной из жертв взрыва в Мадриде оказался священник

https://static.news.ru/photo/0c3b4304-5bc9-11eb-8a9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: JesÃºS HellÃ­N/Global Look Press

Жертвами мощного взрыва на территории испанской столицы, города Мадрид, стали четыре человека. Как выяснилось, один из погибших — священник. Об этом на следующий день после происшествия сообщили представители мадридской епархии.

ЧП произошло 20 января. Предварительное расследование показало, что взрыв на улице Калле-де-Толедо, ведущей из центра города, был вызван утечкой газа. Спасатели эвакуировали пожилых людей из ближайшего дома престарелых.

Взрыв затронул несколько зданий, в том числе расположенный по соседству дом престарелых. По предварительной информации, никто из его постояльцев не пострадал.

Позднее стало известно, что ЧП случилось в доме, проживающими которого являлись священнослужители прихода Вирхен-де-ла-Палома. Один из представителей духовенства погиб, сообщает МК.

Как ранее передавал NEWS.ru, у российской дипмиссии в Испании нет данных о том, пострадали ли граждане РФ в результате взрыва в Мадриде. Об этом сообщили в пресс-службе посольства.