Появилось видео с Audi, разлившим алкоголь прямо в супермаркете в Перми Пермяк на Audi врезался в супермаркет и снес полки с алкоголем

Водитель без прав на автомобиле Audi A6 протаранил супермаркет при попытке скрыться от ДПС на трассе Пермь — Краснокамск, сообщил Telegram-канал «Пермь № 1». В магазине из-за удара рухнули полки с алкоголем.

Сотрудники ГИБДД обратили внимание на машину, водитель которой нарушил правила дорожного движения. Молодой человек проигнорировал требование об остановке и попытался уйти от погони.

На одном из поворотов 24-летний автомобилист не справился с управлением и врезался в стену супермаркета. После задержания выяснилось, что он не имеет водительских прав. Правоохранители составили административные протоколы, а автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.

