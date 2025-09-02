Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 11:46

Появилось видео с Audi, разлившим алкоголь прямо в супермаркете в Перми

Пермяк на Audi врезался в супермаркет и снес полки с алкоголем

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Водитель без прав на автомобиле Audi A6 протаранил супермаркет при попытке скрыться от ДПС на трассе Пермь — Краснокамск, сообщил Telegram-канал «Пермь № 1». В магазине из-за удара рухнули полки с алкоголем.

Сотрудники ГИБДД обратили внимание на машину, водитель которой нарушил правила дорожного движения. Молодой человек проигнорировал требование об остановке и попытался уйти от погони.

На одном из поворотов 24-летний автомобилист не справился с управлением и врезался в стену супермаркета. После задержания выяснилось, что он не имеет водительских прав. Правоохранители составили административные протоколы, а автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.

Ранее в Амурской области при столкновении рейсового автобуса Iveco и автомобиля Toyota Crown пострадали 22 человека. В больницы Благовещенска доставили 14 человек, четверо получают помощь в городской больнице. Трое из четырех пострадавших детей отправили в детское отделение, трое взрослых находятся в реанимации.

В Бердске Новосибирской области до этого произошла авария, в которой пострадали шесть человек и один скончался. Там столкнулись Toyota под управлением 55-летней женщины и Honda с 42-летним водителем-мужчиной. Во время столкновения один из пассажиров вылетел из автомобиля.

ДТП
аварии
супермаркеты
алкоголь
Пермь
происшествия
ДПС
Россия
