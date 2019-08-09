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Следственный комитет заявил, что у задержанного режиссёра Дмитрия Васильева, страдающего диабетом, не отбирали лекарства. Более того, перед помещением в изолятор его осматривали врачи, которые не нашли препятствий для направления его в ИВС.

При проведении допроса Васильева в присутствии его адвоката следствием была допущена к фигуранту бригада скорой медицинской помощи в связи с его жалобой на состояние здоровья. Врачи после осмотра задержанного и...