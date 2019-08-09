https://static.news.ru/photo/edeb4d0c-bc57-11e9-93c1-fa163e074e61_660.jpgЗдание ВНИИЭФ в Сарове Фото: Николай Мошков/ТАСС
Директор Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Валентин Костюков заявил, что все погибшие сотрудники саровского ядерного центра представлены к государственным наградам.
Эти люди были элитой Российского федерального ядерного центра и проводили испытания порой в самых невероятно тяжёлых условиях, — сказал он ТАСС.
Возгорание и последующий взрыв под Северодвинском произошли во время испытания ракеты на морской платформе 8 августа. В Сарове в связи с трагедией объявлен траур. При этом все погибшие знали об опасности, с которой была связана их деятельность во время испытаний, ранее писал News.ru.