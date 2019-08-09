https://static.news.ru/photo/23599fd8-bb73-11e9-b5c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/rosatom.ru

Специалисты Росатома, погибшие при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, знали о потенциальной опасности проводимых ими работ.

Об этом РИА Новости рассказали в департаменте коммуникаций госкорпорации. По его данным, пятеро сотрудников погибли при взрыве с возгоранием в ходе испытаний жидкостной реактивной двигательной установки.

Наши сотрудники, безусловно, были осведомлены о важности и потенциальной опасности проводимых работ, специалисты работают в условиях потенциального риска, присущего всем испытаниям, — заявили в Росатоме.

ЧП произошло 8 августа. По результатам происшествия были проведены исследования, которые показали, что в окрестностях полигона нет превышения нормы радиационного фона.

Ранее News.ru писал, что в департаменте коммуникаций госкорпорации «Росатом» сообщили, что возгорание и последующий взрыв под Северодвинском произошли во время испытания ракеты на морской платформе.