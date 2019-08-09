Специалисты Росатома, погибшие при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, знали о потенциальной опасности проводимых ими работ.
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Наши сотрудники, безусловно, были осведомлены о важности и потенциальной опасности проводимых работ, специалисты работают в условиях потенциального риска, присущего всем испытаниям, — заявили в Росатоме.
ЧП произошло 8 августа. По результатам происшествия были проведены исследования, которые показали, что в окрестностях полигона нет превышения нормы радиационного фона.
Ранее News.ru писал, что в департаменте коммуникаций госкорпорации «Росатом» сообщили, что возгорание и последующий взрыв под Северодвинском произошли во время испытания ракеты на морской платформе.