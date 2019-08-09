В департаменте коммуникаций госкорпорации «Росатом» сообщили, что возгорание и последующий взрыв под Северодвинском произошли во время испытания ракеты на морской платформе.
После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией, — сообщили в госкорпорации.
В Росатоме отметили, что поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших, передаёт
ЧП произошло 8 августа во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки. Жертвами происшествия стали два человека, ещё шестеро пострадали.
Как писал News.ru, северодвинские власти удалили сообщение о повышении уровня радиации после взрыва в Архангельской области.