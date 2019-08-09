https://static.news.ru/photo/e83bb5e2-bac5-11e9-8793-fa163e074e61_660.jpg Фото: Weirdmeister/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Северодвинские власти удалили сообщение о повышении уровня радиации после взрыва в Архангельской области.

Как сообщает РБК , материал был удалён в связи с тем, что ситуацией занимается Министерство обороны РФ. Однако в пятницу, 9 августа, на сайте администрации города появилось другое сообщение. В нём говорилось, что пробы воздуха, почвы и воды не выявили превышения уровня радиации и что проверку выполнял эксперт Санкт-Петербургского института радиационной гигиены Роспотребнадзора Алексей Громов.

Как писали ранее News.ru, датчики автоматизированной системы контроля в Северодвинске зафиксировали повышение уровня радиации после взрыва реактивного двигателя на военном полигоне около села Нёнокса.