Северодвинские власти удалили сообщение о повышении уровня радиации после взрыва в Архангельской области.
Как сообщает РБК, материал был удалён в связи с тем, что ситуацией занимается Министерство обороны РФ. Однако в пятницу, 9 августа, на сайте администрации города появилось другое сообщение. В нём говорилось, что пробы воздуха, почвы и воды не выявили превышения уровня радиации и что проверку выполнял эксперт Санкт-Петербургского института радиационной гигиены Роспотребнадзора Алексей Громов.
Как писали ранее News.ru, датчики автоматизированной системы контроля в Северодвинске зафиксировали повышение уровня радиации после взрыва реактивного двигателя на военном полигоне около села Нёнокса.