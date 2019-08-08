https://static.news.ru/photo/fece920c-b9d5-11e9-83e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Датчики автоматизированной системы контроля в Северодвинске зафиксировали повышение уровня радиации после взрыва реактивного двигателя на военном полигоне около села Нёнокса.

Повышение радиационного фона было кратковременным, и сейчас уровень находится в норме, — сообщает мэрия Северодвинска.

Ранее в Минобороны утверждали, что в результате ЧП выброса вредных веществ в воздух не было, и радиационный фон не повышался.

На полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошёл взрыв и возгорание изделия. По официальным данным оборонного ведомства, в результате погибли два человека, четверо пострадали. В Минобороны уточнили, что выброс вредных веществ не зафиксирован, а радиационный фон в районе ЧП находится в пределах нормы, писал News.ru