https://static.news.ru/photo/81557596-b9c8-11e9-9989-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

В Минобороны назвали причину пожара, возникшего на территории воинской части под Архангельском. ЧП произошло из-за взрыва жидкостного реактивного двигателя во время его испытаний.

На полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошёл взрыв и возгорание изделия, — цитирует сообщение ведомства ТАСС .

В Минобороны уточнили, что выброс вредных веществ не зафиксирован, а радиационный фон в районе ЧП находится в пределах нормы.

Ранее News.ru писал, что в результате ЧП на полигоне от полученных ранений скончались два человека. Ещё шестеро пострадали.