https://static.news.ru/photo/e3f4243c-bc33-11e9-b0cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Общегородской траур объявлен в нижегородском Сарове в связи с гибелью пятерых сотрудников Росатома. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Алексей Голубев.

Объявить с 13:00 11 августа 2019 года по 12 августа 2019 года включительно общегородской траур, — говорится в документе.

В постановлении уточняется, что все люди «погибли при выполнении государственного задания». Кроме того, в нём рекомендовано приспустить флаги на территории города, а также отменить развлекательные мероприятия, передаёт « Интерфакс ».

ЧП произошло 8 августа. По результатам происшествия были проведены исследования, которые показали, что в окрестностях полигона нет превышения нормы радиационного фона.

Ранее News.ru писал, что в департаменте коммуникаций госкорпорации «Росатом» сообщили, что возгорание и последующий взрыв под Северодвинском произошли во время испытания ракеты на морской платформе.