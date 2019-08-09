Общегородской траур объявлен в нижегородском Сарове в связи с гибелью пятерых сотрудников Росатома. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Алексей Голубев.
Объявить с 13:00 11 августа 2019 года по 12 августа 2019 года включительно общегородской траур, — говорится в документе.
В постановлении уточняется, что все люди «погибли при выполнении государственного задания». Кроме того, в нём рекомендовано приспустить флаги на территории города, а также отменить развлекательные мероприятия, передаёт «
ЧП произошло 8 августа. По результатам происшествия были проведены исследования, которые показали, что в окрестностях полигона нет превышения нормы радиационного фона.
Ранее News.ru писал, что в департаменте коммуникаций госкорпорации «Росатом» сообщили, что возгорание и последующий взрыв под Северодвинском произошли во время испытания ракеты на морской платформе.