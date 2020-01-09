https://static.news.ru/photo/fc134800-32f7-11ea-b40c-fa163e074e61_660.jpg Фото: chto_proiskhodit_ukhta/vk.com

На нефтеперерабатывающем заводе в Республике Коми произошёл ещё один взрыв. По информации МЧС, пожар распространился на площади в 1000 кв. метров. Персонал эвакуирован на безопасное расстояние.

Как сообщили «Интерфаксу» в администрации Ухты, эвакуация персонала НПЗ была проведена сразу после первого взрыва.

По данным МЧС, горит установка гидродепарафинизации дизельного топлива. По предварительной информации, пострадал один человек, он госпитализирован в состоянии лёгкой степени тяжести. Пожару присвоен третий повышенный номер сложности.

Как писал NEWS.ru, на нефтеперерабатывающем заводе ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефетпереработка» в Ухте прогремел мощный взрыв, в результате чего начался пожар. Возгорание произошло на площади в 200 квадратных метров. На место были направлены подразделения согласно расписанию выезда Ухтинского пожарно-спасательного гарнизона по установленному автоматическому рангу пожара.