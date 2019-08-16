https://static.news.ru/photo/d364e038-c00d-11e9-b048-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Массовое отравление подсолнечным маслом в Ульяновской области мог вызвать крысиный яд. По словам местных жителей, вещество могло попасть в готовый продукт или находиться в его семенах.

Все госпитализированные рассказали, что употребляли в пищу одно и то же подсолнечное масло. Отсюда у пострадавших появилось предположение, что, возможно, каким-то образом в масло попал крысиный яд, — сообщил источник РИА Новости .

По данным Минздрава региона, все пострадавшие являются родственниками или коллегами. Они приобрели продукт у пенсионера, проживающего в селе Михайловка Тереньгульского района Ульяновской области. Подсолнечник, по его словам, ему привёз житель Самарской области.

Ранее News.ru писал, что один из семи госпитализированных после отравления подсолнечным маслом скончался в ульяновской больнице. Об этом сообщили в Минздраве Ульяновской области. Всего в областной клинический центр доставили семь человек, среди них — двое детей.