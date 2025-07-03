Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 06:30

Молодая картошка «Гармошка» с чесночным маслом! С ней никакого мяса не надо

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Молодая картошка «Гармошка» с чесночным маслом! С ней никакого мяса не надо! Хрустящие снаружи и нежные внутри картофельные дольки с ароматным чесночным маслом – это простое, но эффектное блюдо, которое украсит любой стол. Особый способ нарезки позволяет специям и маслу проникнуть в каждый кусочек, создавая неповторимый вкус.

Ингредиенты

  • Молодой картофель — 1 кг
  • Чеснок — 2 крупные головки
  • Оливковое масло — 3 ст. л.
  • Сливочное масло — 50 г
  • Зелень (петрушка/укроп) — 1/2 пучка
  • Соль — 1 ч. л.
  • Смесь перцев — 1/2 ч. л.
  • Паприка копчёная — 1 ч. л.

Приготовление

  1. Тщательно вымойте картофель щёткой и сделайте частые поперечные надрезы на две трети глубины, не разрезая до конца. Смешайте оливковое масло с солью и специями, затем обильно обмажьте каждый клубень, стараясь, чтобы маринад попал между дольками.
  2. Чеснок срежьте сверху на треть, заверните в фольгу, сбрызнув маслом. Выложите картофель на противень с пергаментом и отправьте в разогретую до 200 °C духовку вместе с чесноком на 35–40 минут.
  3. Готовый чеснок выдавите из кожуры и смешайте с размягчённым сливочным маслом, рубленой зеленью и паприкой. Горячий картофель обильно смажьте чесночным маслом, чтобы оно проникло в разрезы.

Ранее мы отправляли картошку в микроволновку на 5 минут! И готовили быстрые лодочки с курицей.

картошка
картофель
чеснок
масло
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появилось видео пожара в Кривом Роге после удара российской ракеты
Адская ночь в Киеве. Град из «Гераней» и «Кинжалов»: цели ВС РФ, что дальше
Пропавшего ветерана ВОВ нашли живым в кустах спустя четверо суток
Юрист раскрыл важный нюанс запрета вывесок с иностранными словами
Уехавшего на Украину адвоката объявили в розыск по уголовной статье
В Эстонии не могут принять закон о запрете РПЦ
В Федерации бокса России назвали альтернативу гей-парадам
Маленькая девочка стала причиной жесткой лобовой аварии в Твери
Российские военные впервые применили в Кривом Роге ракету «Гром-1»
Родившийся в СССР нобелевский лауреат остался без европейского паспорта
Руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов отметит юбилей
Зафиксированы попытки ВСУ атаковать ДНР ракетами Storm Shadow
Кузнецова рассказала об условиях и мерах поддержки для семей с детьми
Пашинян рассказал о возлагаемых на США надеждах
Кадыров лаконично ответил тем, кто желает ему смерти
Глава Федерации бокса рассказал, что ждет давшую вейп обезьяне спортсменку
Популярную российскую группу заподозрили в пропаганде ЛГБТ
Назван фактор, из-за которого ХАМАС и Израиль могут не достичь перемирия
Российские войска вступили в бой с элитным отрядом ГУР Украины
В Госдуме объяснили, почему в России отмечают День святого Валентина
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.