Молодая картошка «Гармошка» с чесночным маслом! С ней никакого мяса не надо

Молодая картошка «Гармошка» с чесночным маслом! С ней никакого мяса не надо

Молодая картошка «Гармошка» с чесночным маслом! С ней никакого мяса не надо! Хрустящие снаружи и нежные внутри картофельные дольки с ароматным чесночным маслом – это простое, но эффектное блюдо, которое украсит любой стол. Особый способ нарезки позволяет специям и маслу проникнуть в каждый кусочек, создавая неповторимый вкус.

Ингредиенты

Молодой картофель — 1 кг

Чеснок — 2 крупные головки

Оливковое масло — 3 ст. л.

Сливочное масло — 50 г

Зелень (петрушка/укроп) — 1/2 пучка

Соль — 1 ч. л.

Смесь перцев — 1/2 ч. л.

Паприка копчёная — 1 ч. л.

Приготовление

Тщательно вымойте картофель щёткой и сделайте частые поперечные надрезы на две трети глубины, не разрезая до конца. Смешайте оливковое масло с солью и специями, затем обильно обмажьте каждый клубень, стараясь, чтобы маринад попал между дольками. Чеснок срежьте сверху на треть, заверните в фольгу, сбрызнув маслом. Выложите картофель на противень с пергаментом и отправьте в разогретую до 200 °C духовку вместе с чесноком на 35–40 минут. Готовый чеснок выдавите из кожуры и смешайте с размягчённым сливочным маслом, рубленой зеленью и паприкой. Горячий картофель обильно смажьте чесночным маслом, чтобы оно проникло в разрезы.

Ранее мы отправляли картошку в микроволновку на 5 минут! И готовили быстрые лодочки с курицей.