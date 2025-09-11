Названа сумма заработка Овечкина за время «рекламного» отпуска в России SHOT: за время отпуска в России Овечкин заработал на рекламе 3,3 млрд рублей

За время отпуска в России хоккеист Александр Овечкин мог заключить рекламных контрактов на сумму, превышающую 3,3 млрд рублей, такую информацию со ссылкой на источники в рекламной индустрии опубликовал SHOT. Как сказано в публикации, в межсезонье НХЛ спортсмен подписал до 10 коммерческих соглашений.

Отмечается, что новыми партнерами Овечкина стали букмекерские сервисы и производители продуктов питания. Предполагаемый заработок хоккеиста за этот период оказался примерно в три раза выше его годовой зарплаты в клубе «Вашингтон Кэпиталз», добавили в SHOT.

До этого стало известно, что Овечкин получил эксклюзивный iPhone в честь установления рекорда Национальной хоккейной лиги по количеству заброшенных шайб. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» был удостоен специального подарка, после того как превзошел достижение канадского спортсмена Уэйна Гретцки.

Кроме того, Овечкин рассказал, что хотел бы работать в журналистике, если бы не занимался хоккеем. На вопрос корреспондента ТАСС о том, в какой сфере он желал бы себя попробовать, кроме хоккея, хоккеист ответил, что предпочел бы оказаться на ее месте.