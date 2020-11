Назван наиболее полезный для сердца продукт

https://static.news.ru/photo/f86b0dae-2424-11eb-b7b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Регулярное употребление грецких орехов может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом заявили испанские и американские учёные.

Эксперимент проводился на 700 пожилых людях. Оказалось, что употребление в день от 30 до 60 граммов орехов способствует снижению 6 из 10 биомаркеров воспалительного процесса, который может привести к заболеваниям сердца и сосудов. Исследование опубликовано в издании Journal of the American College of Cardiology.

Как писал NEWS.ru, турецкий диетолог Фатма Байсал Юсув назвала полезные для сердца и сосудов продукты. Следует каждый день съедать по одной дольке чеснока, чаще употреблять в пищу рыбий жир и рыбу. Рекомендуется употреблять до трёх раз в неделю шесть-семь ядер фундука и два-три грецких ореха.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала фундук, арахис и грецкий орех самыми популярными орехами у россиян. Их можно употреблять даже в режиме диетического питания, так как в этих орехах практически отсутствуют углеводы.