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06 июля 2025 в 13:30

Лавров прибыл на саммит БРИКС в Бразилию

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв/ ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в бразильский город Рио-де-Жанейро, где он примет участие в саммите БРИКС, передает РИА Новости. Эта встреча представителей стран-участниц на высшем уровне станет уже 17-й по счету.

Саммит организации пройдет 6–7 июля. Руководитель Министерства иностранных дел стал главой делегации от России. Известно, что у Лаврова в рамках мероприятия запланированы двусторонние встречи.

Ранее помощник российского лидера Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил, что президент РФ не будет лично принимать участие в саммите БРИКС, а подключится к встрече по видеосвязи. Причиной этому он назвал сложности в рамках требований Международного уголовного суда в отношении главы государства.

Позже соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества политолог Алексей Малинин заявил, что Бразилия не стала публично заявлять об отказе от выполнения требований МУС из-за нежелания конфронтации со странами Запада. Если бы власти страны пошли бы на этот шаг, то безопасность Путина была бы обеспечена, добавил он.

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