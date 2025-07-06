Лавров прибыл на саммит БРИКС в Бразилию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в бразильский город Рио-де-Жанейро, где он примет участие в саммите БРИКС, передает РИА Новости. Эта встреча представителей стран-участниц на высшем уровне станет уже 17-й по счету.

Саммит организации пройдет 6–7 июля. Руководитель Министерства иностранных дел стал главой делегации от России. Известно, что у Лаврова в рамках мероприятия запланированы двусторонние встречи.

Ранее помощник российского лидера Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил, что президент РФ не будет лично принимать участие в саммите БРИКС, а подключится к встрече по видеосвязи. Причиной этому он назвал сложности в рамках требований Международного уголовного суда в отношении главы государства.

Позже соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества политолог Алексей Малинин заявил, что Бразилия не стала публично заявлять об отказе от выполнения требований МУС из-за нежелания конфронтации со странами Запада. Если бы власти страны пошли бы на этот шаг, то безопасность Путина была бы обеспечена, добавил он.