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06 июля 2025 в 11:00

Печенье с историей! Попробуйте «Земелах» с корицей — классика вне моды

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Печенье с историей! Попробуйте «Земелах» с корицей — классика вне моды! Это традиционная выпечка с еврейскими корнями, известная своим простым составом и насыщенным вкусом. Песочное, чуть хрустящее тесто, с тонкой ноткой корицы — отличный выбор для тех, кто ценит традиции и хочет разнообразить повседневную выпечку.

Ингредиенты

  • Мука — 250 г
  • Сливочное масло — 125 г
  • Сахар — 125 г + 2 ст. л.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Молоко — 1 ст. л.
  • Соль — щепотка
  • Корица — 1 ч. л.

Приготовление

  1. Размягчённое масло взбейте с яйцом, солью и сахаром. Влейте молоко комнатной температуры и перемешайте. Добавьте просеянную муку и замесите мягкое тесто. Уберите его в холодильник на 30 минут. Раскатайте тесто на бумаге толщиной около 1 см.
  2. Посыпьте сахаром, корицей, снова сахаром. Аккуратно нарежьте на ромбики острым ножом. Переложите на противень прямо с бумагой. Выпекайте при 200 °C 10–15 минут. После выпечки ещё раз прорежьте линии, дайте остыть и подавайте.

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простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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