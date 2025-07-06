Печенье с историей! Попробуйте «Земелах» с корицей — классика вне моды! Это традиционная выпечка с еврейскими корнями, известная своим простым составом и насыщенным вкусом. Песочное, чуть хрустящее тесто, с тонкой ноткой корицы — отличный выбор для тех, кто ценит традиции и хочет разнообразить повседневную выпечку.

Ингредиенты

Мука — 250 г

Сливочное масло — 125 г

Сахар — 125 г + 2 ст. л.

Яйцо — 1 шт.

Молоко — 1 ст. л.

Соль — щепотка

Корица — 1 ч. л.

Приготовление

Размягчённое масло взбейте с яйцом, солью и сахаром. Влейте молоко комнатной температуры и перемешайте. Добавьте просеянную муку и замесите мягкое тесто. Уберите его в холодильник на 30 минут. Раскатайте тесто на бумаге толщиной около 1 см. Посыпьте сахаром, корицей, снова сахаром. Аккуратно нарежьте на ромбики острым ножом. Переложите на противень прямо с бумагой. Выпекайте при 200 °C 10–15 минут. После выпечки ещё раз прорежьте линии, дайте остыть и подавайте.

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