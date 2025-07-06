Звезду «Дома-2» обвинили в краже йогурта и шоколада

Бывшего участника телешоу «Дом-2» Александра Гобозова и его жену Светлану обвинили в кражах продуктов из супермаркета «Дикси» в Павловском Посаде, сообщает Telegram-канал Mash, публикуя соответствующее видео. По его данным, кассиры заявляют о целой серии таких эпизодов.

Как говорится в материале, персонал магазина решил обнародовать видео с камер наблюдения, чтобы пристыдить семейную пару. Однако Гобозовы отрицают свою вину. По их словам, отмечает канал, они просто забыли пробить часть продуктов, а одна из кассиров — якобы их персональный «хейтер» со времен «Дома-2». Александр уже написал в полицию заявление о клевете.

В начале прошлого года сообщалось, что Гобозова приговорили к 1,5 года тюрьмы за разбой. Артиста обвиняли в нападении на девушку в Пятигорске, которая якобы была посредницей банды вымогателей. Гобозов несколько раз ударил ее, отобрал телефон и убежал, после чего мужчину задержали на десять суток, а затем возбудили уголовное дело. Отбывать наказание ему назначили в исправительной колонии общего режима.