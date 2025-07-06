Готовить лень, а хочется домашнего? Печенье за 30 минут от плиты до стола!

Готовить лень, а хочется домашнего? Печенье за 30 минут от плиты до стола!

Нежнейшее печенье с яблоками и орехами — тает во рту! В миске смешиваем мягкое сливочное масло с яйцами и сметаной до однородности. Добавляем просеянную муку с разрыхлителем и солью — замешиваем гладкое тесто. Делим его на две части, заворачиваем в пленку и убираем в холодильник на 30 минут.

Пока тесто отдыхает, готовим начинку: яблоки очищаем, нарезаем мелкими кубиками и обжариваем с сахаром и корицей до мягкости. В конце добавляем измельченные грецкие орехи — они придадут пикантный хруст.

Раскатываем охлажденное тесто в пласт толщиной 3–4 мм. Вырезаем кружочки стаканом, на каждый выкладываем ложку начинки и защипываем края, формируя аккуратные мешочки. Выпекаем при 180 °C 15–20 минут до румяного цвета.

Ароматное, рассыпчатое печенье с сочной яблочно-ореховой начинкой станет звездой любого чаепития! Подаем слегка остывшим — в теплом виде оно особенно нежное. Просто, бюджетно и невероятно вкусно!

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