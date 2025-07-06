Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 июля 2025 в 11:00

Готовить лень, а хочется домашнего? Печенье за 30 минут от плиты до стола!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежнейшее печенье с яблоками и орехами — тает во рту! В миске смешиваем мягкое сливочное масло с яйцами и сметаной до однородности. Добавляем просеянную муку с разрыхлителем и солью — замешиваем гладкое тесто. Делим его на две части, заворачиваем в пленку и убираем в холодильник на 30 минут.

Пока тесто отдыхает, готовим начинку: яблоки очищаем, нарезаем мелкими кубиками и обжариваем с сахаром и корицей до мягкости. В конце добавляем измельченные грецкие орехи — они придадут пикантный хруст.

Раскатываем охлажденное тесто в пласт толщиной 3–4 мм. Вырезаем кружочки стаканом, на каждый выкладываем ложку начинки и защипываем края, формируя аккуратные мешочки. Выпекаем при 180 °C 15–20 минут до румяного цвета.

Ароматное, рассыпчатое печенье с сочной яблочно-ореховой начинкой станет звездой любого чаепития! Подаем слегка остывшим — в теплом виде оно особенно нежное. Просто, бюджетно и невероятно вкусно!

Ранее сообщалось, как приготовить турецкие лепешки гезлеме.

печенье
рецепты
кулинария
орехи
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров на примере Макрона объяснил, почему Путин дальновидный политик
На похороны погибшего футболиста пришлось вызывать полицию
Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Мирное, Северск, Часов Яр: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 6 июля
Раскрыта стоимость пляжной одежды россиян
Подполковник уличил Трампа и Маска в огромном самолюбии
Дело чиновника о взятке в 50 млн рублей застопорилось в суде
Наступление ВС РФ на Харьков 6 июля: крутые спецназовцы, трупы у Купянска
БПЛА атаковал военкомат в украинском Кременчуге
Жена Смолова раскрыла подробности вокруг конфликта в «Кофемании»
Двое жителей Мурманской области погибли в горах во время соревнований
В России бросили вызов кибермошенникам
Глава Забайкалья раскрыл новые подробности жесткой посадки Ан-2
Суд арестовал мужчину из Сергиева-Посада, который ударил ножом школьника
Летевший с маленьким сыном пилот экстренно посадил самолет прямо на трассу
Ситуация в аэропортах РФ 6 июля: что в Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде
Смолов сделал громкое заявление после конфликта в «Кофемании»
Порядка 20 детей попали в больницу, наевшись яда в китайском детсаду
Беженка рассказала о чудесном спасении от дрона ВСУ благодаря винограду
Россиян предупредили об опасных погодных явлениях в ближайшие дни
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины
Общество

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.