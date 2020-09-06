Диетолог назвала девять самых полезных для сердца продуктов

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Турецкий диетолог Фатма Байсал Юсуф назвала продукты, которые способствуют здоровью сердца и сосудов. Она рекомендует отдавать предпочтение блюдам, обогащённым жирными кислотами омега-3, которые обладают высокими антиоксидантными свойствами, и витамином Е.

Медик ежедневно советует съедать по одной дольке чеснока и чаще употреблять в пищу рыбу и рыбий жир, которые препятствуют образованию тромбов. Также врач рекомендует съедать шесть-семь ядер фундука и два-три грецких ореха до трёх раз в неделю. Они богаты кислотами омега-3 и витамином Е, а также магнием и клетчаткой.

Кроме того, диетолог советует съедать по одной столовой ложке свежемолотых семян льна в день и пить зелёный чай — он предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний за счёт содержания полифенолов. Ещё в рацион полезно включить изделия из овсяной, ржаной и цельнозерновой муки, которая оказывает благоприятное воздействие на здоровье благодаря витаминам В и Е. Юсуф также отметила пользу красного винограда, помидоров и арбуза, сообщает газета Sözcü.

Ранее диетолог РАМН Ольга Григорян заявила, что входящие в группу рисковых продуктов кола, чипсы и бургеры не абсолютно вредны здоровью. Если в целом рацион человека соответствует основополагающим критериям правильного питания, то умеренное присутствие фастфуда в нём не станет трагедией, приводил NEWS.ru слова специалиста.