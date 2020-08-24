Диетолог рассказала о пользе и вреде орехов

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Самыми популярными орехами у россиян являются фундук, арахис и грецкий орех, сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

В беседе с «Вечерней Москвой» специалист отметила , что лидером по содержанию полезных микроэлементов является грецкий орех. В частности, в нём больше всего белка, хотя в арахисе и фундуке этот компонент тоже присутствует. Все эти виды орехов можно употреблять даже в режиме диетического питания, так как в них практически отсутствуют углеводы, уверяет диетолог.

Гликемический индекс у этих продуктов невысокий. Жиры в них растительные и не содержат холестерина, являясь при этом полиненасыщенными, что положительно сказывается на состоянии наших ногтей, кожи и волос, — рассказала Соломатина.

Наименее калориен фундук, однако грецкий орех и арахис не сильно его опережают по этому показателю. По словам диетолога, «суточной нормой потребления для тех, кто худеет, считается 5–10 орешков». Если человек не преследует цели потерять лишний вес, он может спокойно употреблять в пищу до 50 грамм орехов ежедневно. Кешью и бразильский орех отличаются калорийностью, и худеющим лучше исключить их из рациона.

Соломатина добавила, что в арахисе много кальция, в грецком орехе — цинка, железа и меди, а фундук содержит марганец и калий. Грецкий орех полезен при анемии и проблемах с сосудами, он поможет при восстановлении после лечения тяжёлых хронических сосудистых заболеваний.

Диетолог подчеркнула, что при аллергических реакциях, подагре и проблемах с желудочно-кишечным трактом орехи нанесут организму вред и употреблять их людям с этими состояниями опасно.

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