Это должен знать каждый: что понижает давление Рассказываем, какое давление нужно снижать и какие продукты, стабилизирующие его, следует употреблять в пищу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почти половина взрослого населения России в той или иной степени страдает от гипертонической болезни. Как противостоять опасному недугу, какие симптомы его сопровождают и как оказать первую помощь при высоком давлении, расскажем в этой статье

Ведем здоровый образ жизни: как снизить высокое давление

Под давлением обычно понимается артериальное давление (АД), то есть сила, с которой кровь давит на крупные кровеносные сосуды — артерии. Этот параметр зависит от многих факторов: эффективности сердечной деятельности, густоты крови, состояния стенок сосудов (эластичности, наличия атеросклеротических бляшек). Различают систолическое (верхнее) и диастолическое (нижнее) давление. Когда сердце сокращается (фаза систолы), из левого желудочка кровь с силой выталкивается в сосудистое русло. В этот момент фиксируется верхнее давление. Далее наступает фаза расслабления (диастола), во время которой устанавливается нижнее давление. Оптимальное соотношение этих показателей чуть ниже 120/80 миллиметров ртутного столба, сокращенно — мм рт. ст. Нормальное давление варьируется в диапазоне 120–129/80–84. Разница между верхним и нижним показателями должна не выходить за границы 30–50 мм рт. ст.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Как снизить высокое давление

На работу сердечно-сосудистой системы влияют многочисленные внешние и внутренние причины. Кратковременно артериальное давление повышается при:

тяжелой физической нагрузке,

курении (одна выкуренная сигарета повышает систолическое давление на 10 мм рт. ст. и более),

чрезмерном употреблении алкоголя,

употреблении большого количества соленой пищи (копченостей, чипсов, сухариков, консервированных овощей, соленой рыбы, вяленых морепродуктов, рассольных сыров),

сильном волнении, стрессе.

Повышение артериального давления влияет на состояние людей по-разному. Одни чувствуют недомогание при незначительном изменении, а другие не замечают ухудшение здоровья даже на грани критического состояния. На основании усредненных медицинских данных опасный предел наступает при показателях 140–159/90–99 мм рт. ст.

Стабильное повышенное артериальное давление (гипертензия) — это симптом заболеваний почек и щитовидной железы, атеросклероза, болезней сердца, а также патологических состояний — гиподинамии и ожирения. Со временем у больного развивается гипертония, или гипертоническая болезнь (устойчивое повышенное АД), которая приводит к поражению важных внутренних органов и, как следствие, к летальному исходу.

Ситуация осложняется тем, что многие люди не осознают, что живут с гипертензией. Плохое самочувствие они списывают на усталость, недосыпание, погодные условия, подавленное настроение. Для обращения к врачу не видят причин, руководствуясь принципом «само пройдет». Чтобы не пребывать в неизвестности, следует приобрести тонометр — прибор для измерения артериального давления. Лучше всего освоить используемое в медицинских учреждениях механическое устройство, которое обеспечивает наиболее точное измерение АД. Показания полуавтоматических и электронных приборов коррелируются с учетом погрешности, указанной в инструкции или вычисляемой путем тестирования. Артериальное давление следует измерять при сильных головных болях, слабости, головокружении, покраснении лица, шуме в ушах, учащенном сердцебиении, ухудшении зрения, ощущении тяжести в области сердца. В диагностических целях замеры АД производят два раза в день: утром и вечером в районе девяти часов.

Фото: shutterstock.com

Артериальное давление измеряют при выполнении следующих условий:

Пациент должен находиться в спокойном состоянии. Нельзя выполнять замеры сразу после курения, подъема по лестнице или неприятного разговора.

Больного нужно усадить в удобном положении на стул или в высокое кресло так, чтобы согнутая в локте рука (обычно левая) лежала на ровной горизонтальной поверхности. Локтевой сустав должен находиться примерно на уровне сердца. Рука должна быть освобождена от стягивающих элементов одежды.

Осуществляющий измерение человек должен иметь опыт обращения с тонометром. Наблюдение за нерешительными и неловкими действиями пользователя могут вызвать у больного обеспокоенность, что спровоцирует резкое увеличение артериального давления.

При подозрениях на гипертонию нужно пройти медицинское обследование, по результатам которого будет назначено соответствующее лечение. Однако помимо препаратов и процедур, врач предпишет больному изменение образа жизни. Без этого никакие чудодейственные лекарства не помогут нормализовать артериальное давление и предотвратить развитие гипертонической болезни.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Какие продукты снижают давление

Тем, кто задается вопросом, как снизить давление, следует:

Отказаться от вредных привычек: курения, злоупотребления спиртными напитками, энергетиками, погружения в соцсети, Также нужно избегать сидеть в согнутой позе, уткнувшись в экран телефона или ноутбука.

Придерживаться режима питания. Исключить соленую, жирную и острую пищу, кофе, крепкий чай, свинину. Сократить количество сладостей и мучных изделий, сливочного масла, сливок, майонеза морепродуктов и яиц. Чаще готовить блюда на пару.

Избавиться от лишнего веса. Контролировать массу тела. Похудение на один килограмм снижает стабильно повышенное давление на один пункт.

Больше двигаться: совершать размеренные прогулки в парке, регулярно выполнять кардио-упражнения. Ежедневная умеренная физическая активность в течение получаса снизит стабильно повышенное давление на 8–10 мм рт. ст.

Урегулировать рабочий график. Не допускать умственных и физических перегрузок. Делать перерывы, во время которых совершать отвлекающие действия: пройтись по коридору, выйти во двор офисного здания и выполнить дыхательные упражнения.

Привести в порядок нервную систему. Запретить себе негативные мысли и сожаления о прошлом. Заняться йогой, медитацией. Наладить отношения в семье. Заручиться поддержкой близких.

Промедление смерти подобно: как срочно снизить давление

Резкое повышение артериального давления вызывает состояние гипертонического криза, которое может иметь тяжелейшие последствия, в том числе:

Нарушение или полная потери зрения из-за ухудшения кровоснабжения сетчатки и кровоизлияния в стекловидное тело глаза.

Стенокардия (боль в груди, шее, руке или подложечной области) как клинический синдром снижения коронарного кровотока и-за стеноза (сужения) артериальных сосудов.

Инфаркт: отмирание части миокарда, то есть мышечной ткани сердца, из-за прекращения кровоснабжения.

Сердечная недостаточность из-за нарушения сердечного ритма (систола и диастола меняются местами, отток крови ослабевает, а сердце переполняется).

Дисфункция почек из-за нарушения кровообращения.

Расстройство нервной системы. Больной впадает в депрессивное состояние, становится патологически раздражительным.

Фото: shutterstock.com

Как распознать гипертонический криз? Резкое повышение давления (тяжелая форма артериальной гипертензии) сопровождается тошнотой и рвотой, судорогами, ослаблением и потерей сознания, сильной потливостью, ознобом, удушьем, онемением конечностей. При проявлении хотя бы одного из симптомов нужно вызвать бригаду скорой помощи и в ожидании постараться снизить давление без специальных лекарств:

Осторожно уложить больного, ослабить одежду (расстегнуть пуговицы, снять украшения). Обеспечить приток свежего воздуха. Приложить холодный компресс на лоб, виски и шею.

Успокоить пациента с помощью корвалола (50–100 капель), валокордина или настойки пустырника.

Наладить ритмичное и глубокое дыхание (глубокий вдох, пауза, глубокий выдох) так, чтобы воздух проникал в живот.

Осторожно массировать воротниковую зону (верх-вниз от шеи к пояснице), пальцы рук и ладони.

Наложить горчичники на голени, что приведет к локальному расширению сосудов и снижению артериального давления.

Нередко состояние высокого давления протекает почти незаметно. Многие гипертоники игнорируют недомогание, звон в ушах и мушки в глазах. Но такое поведение губительно для организма. Если давление превысило отметку 150/100, то нужно как минимум попытаться снизить давление в домашних условиях:

Приготовить лечебное питье. В стакане воды размешать столовую ложку меда и сок половины лимона. Выпить сразу. Через четверть часа давление снизится на 10–20 мм рт. ст. Также ослабить гипертензию помогает теплый чай с мятой и медом (нельзя сочетать с препаратами для понижения давления).

Опустить ноги в ванночку, наполненную водой с температурой 40–50 градусов (можно растворить столовую ложку морской соли), и держать в течение 10 минут.

Принять две-три таблетки экстракта валерианы. Прилечь на 15–20 минут. После этого еще раз измерить давление. Если тонометр не зафиксировал улучшения, нужно позвонить в службу скорой помощи.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Целебное питание: какие продукты снижают давление

В критических ситуациях не стоит принимать лекарственные препараты на свое усмотрение, без назначения врача. Чтобы снизить и стабилизировать артериальное давление, пациентам прописывают лекарства разных типов:

Бета-блокаторы. Замедляют ритм сердца и тем самым уменьшают давление кровотока.

Антагонисты кальция, ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ), блокаторы ангиотензиновых рецепторов. Увеличивают просвет в артериальных сосудах и тем самым снижают давление. К этой группе относится хорошо известные гипертоникам препараты «Капотен» и «Нифедипин».

Мочегонные. Выводят лишнюю жидкость, в результате чего давление в сосудах снижается.

Как только самочувствие улучшится, нужно посоветоваться с доктором, как эффективно снизить давление, не прибегая к сильнодействующим медикаментам. Ведь в народной аптеке можно найти множество натуральных средств, стабилизирующих АД. Причем речь идет не об экзотических снадобьях, а о самых привычных продуктах. Чтобы снизить артериальное давление, следует увеличить потребление:

Овощей и фруктов с высоким содержанием калия (бананов, апельсинов и мандаринов, кураги, инжира, свеклы, томатов, картофеля, шпината, авокадо, артишоков).

Обезжиренных молочных продуктов (молока, кефира, творога, йогурта).

Орехов и семян, содержащих магний и полиненасыщенные жирные кислоты (фундук, кешью, миндаль, зерна семян тыквы и льна).

Снизить артериальное давление помогает имбирный чай. Для его приготовления нужно нарезать небольшой корень имбиря дольками и залить кипятком. Через десять минут слить настой, добавить в него столовую ложку меда и сок половины лимона.

Фото: shutterstock.com Как эффективно снизить давление

В долгосрочной перспективе хорошо работает средство на основе чеснока. Пять чесночных зубчиков мелко нарезать и перемешать с натертым вместе с цедрой лимоном и тремя столовыми ложками меда. Переложить в стеклянную банку, плотно закрыть крышкой и поставить в холодильник. Через два часа можно принимать чесночно-медово-лимонную смесь по чайной ложке два раза в день (утром и вечером).

Чтобы вывести воду из организма и не потерять при этом калий, следует принимать отвар из калины. 100 граммов сухих ягод этого кустарника мелко истолочь в ступке, соединить с тремя ложками меда и залить кипятком. Остудить. Приготовленный отвар пить по столовой ложке три раза в день. Калину можно заменить клюквой. В этом случае используются свежие или замороженные ягоды, растертые с медом в равных пропорциях.

Газированные напитки следует заменить целебными мультисоками собственного приготовления. Один из них замешивается на морковном, свекольном и лимонном соках в равных частях с добавлением нескольких столовых ложек меда (по вкусу). Принимать смесь по 50 граммов два раза в день перед едой.

Читайте также:

Сохраняем молодость в любом возрасте: какой крем для лица выбрать

Аллергия на тополиный пух: мифы и реальность

Как подобрать уход за волосами: советы парикмахеров

Как выбрать лучшую зубную пасту?

Побег из ада: как бросить пить