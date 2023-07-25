Почти половина взрослого населения России в той или иной степени страдает от гипертонической болезни. Как противостоять опасному недугу, какие симптомы его сопровождают и как оказать первую помощь при высоком давлении, расскажем в этой статье
Ведем здоровый образ жизни: как снизить высокое давление
Под давлением обычно понимается артериальное давление (АД), то есть сила, с которой кровь давит на крупные кровеносные сосуды — артерии. Этот параметр зависит от многих факторов: эффективности сердечной деятельности, густоты крови, состояния стенок сосудов (эластичности, наличия атеросклеротических бляшек). Различают систолическое (верхнее) и диастолическое (нижнее) давление. Когда сердце сокращается (фаза систолы), из левого желудочка кровь с силой выталкивается в сосудистое русло. В этот момент фиксируется верхнее давление. Далее наступает фаза расслабления (диастола), во время которой устанавливается нижнее давление. Оптимальное соотношение этих показателей чуть ниже 120/80 миллиметров ртутного столба, сокращенно — мм рт. ст. Нормальное давление варьируется в диапазоне 120–129/80–84. Разница между верхним и нижним показателями должна не выходить за границы 30–50 мм рт. ст.
На работу сердечно-сосудистой системы влияют многочисленные внешние и внутренние причины. Кратковременно артериальное давление повышается при:
- тяжелой физической нагрузке,
- курении (одна выкуренная сигарета повышает систолическое давление на 10 мм рт. ст. и более),
- чрезмерном употреблении алкоголя,
- употреблении большого количества соленой пищи (копченостей, чипсов, сухариков, консервированных овощей, соленой рыбы, вяленых морепродуктов, рассольных сыров),
- сильном волнении, стрессе.
Повышение артериального давления влияет на состояние людей по-разному. Одни чувствуют недомогание при незначительном изменении, а другие не замечают ухудшение здоровья даже на грани критического состояния. На основании усредненных медицинских данных опасный предел наступает при показателях 140–159/90–99 мм рт. ст.
Стабильное повышенное артериальное давление (гипертензия) — это симптом заболеваний почек и щитовидной железы, атеросклероза, болезней сердца, а также патологических состояний — гиподинамии и ожирения. Со временем у больного развивается гипертония, или гипертоническая болезнь (устойчивое повышенное АД), которая приводит к поражению важных внутренних органов и, как следствие, к летальному исходу.
Ситуация осложняется тем, что многие люди не осознают, что живут с гипертензией. Плохое самочувствие они списывают на усталость, недосыпание, погодные условия, подавленное настроение. Для обращения к врачу не видят причин, руководствуясь принципом «само пройдет». Чтобы не пребывать в неизвестности, следует приобрести тонометр — прибор для измерения артериального давления. Лучше всего освоить используемое в медицинских учреждениях механическое устройство, которое обеспечивает наиболее точное измерение АД. Показания полуавтоматических и электронных приборов коррелируются с учетом погрешности, указанной в инструкции или вычисляемой путем тестирования. Артериальное давление следует измерять при сильных головных болях, слабости, головокружении, покраснении лица, шуме в ушах, учащенном сердцебиении, ухудшении зрения, ощущении тяжести в области сердца. В диагностических целях замеры АД производят два раза в день: утром и вечером в районе девяти часов.
Артериальное давление измеряют при выполнении следующих условий:
- Пациент должен находиться в спокойном состоянии. Нельзя выполнять замеры сразу после курения, подъема по лестнице или неприятного разговора.
- Больного нужно усадить в удобном положении на стул или в высокое кресло так, чтобы согнутая в локте рука (обычно левая) лежала на ровной горизонтальной поверхности. Локтевой сустав должен находиться примерно на уровне сердца. Рука должна быть освобождена от стягивающих элементов одежды.
- Осуществляющий измерение человек должен иметь опыт обращения с тонометром. Наблюдение за нерешительными и неловкими действиями пользователя могут вызвать у больного обеспокоенность, что спровоцирует резкое увеличение артериального давления.
При подозрениях на гипертонию нужно пройти медицинское обследование, по результатам которого будет назначено соответствующее лечение. Однако помимо препаратов и процедур, врач предпишет больному изменение образа жизни. Без этого никакие чудодейственные лекарства не помогут нормализовать артериальное давление и предотвратить развитие гипертонической болезни.
Тем, кто задается вопросом, как снизить давление, следует:
- Отказаться от вредных привычек: курения, злоупотребления спиртными напитками, энергетиками, погружения в соцсети, Также нужно избегать сидеть в согнутой позе, уткнувшись в экран телефона или ноутбука.
- Придерживаться режима питания. Исключить соленую, жирную и острую пищу, кофе, крепкий чай, свинину. Сократить количество сладостей и мучных изделий, сливочного масла, сливок, майонеза морепродуктов и яиц. Чаще готовить блюда на пару.
- Избавиться от лишнего веса. Контролировать массу тела. Похудение на один килограмм снижает стабильно повышенное давление на один пункт.
- Больше двигаться: совершать размеренные прогулки в парке, регулярно выполнять кардио-упражнения. Ежедневная умеренная физическая активность в течение получаса снизит стабильно повышенное давление на 8–10 мм рт. ст.
- Урегулировать рабочий график. Не допускать умственных и физических перегрузок. Делать перерывы, во время которых совершать отвлекающие действия: пройтись по коридору, выйти во двор офисного здания и выполнить дыхательные упражнения.
- Привести в порядок нервную систему. Запретить себе негативные мысли и сожаления о прошлом. Заняться йогой, медитацией. Наладить отношения в семье. Заручиться поддержкой близких.
Промедление смерти подобно: как срочно снизить давление
Резкое повышение артериального давления вызывает состояние гипертонического криза, которое может иметь тяжелейшие последствия, в том числе:
- Нарушение или полная потери зрения из-за ухудшения кровоснабжения сетчатки и кровоизлияния в стекловидное тело глаза.
- Стенокардия (боль в груди, шее, руке или подложечной области) как клинический синдром снижения коронарного кровотока и-за стеноза (сужения) артериальных сосудов.
- Инфаркт: отмирание части миокарда, то есть мышечной ткани сердца, из-за прекращения кровоснабжения.
- Сердечная недостаточность из-за нарушения сердечного ритма (систола и диастола меняются местами, отток крови ослабевает, а сердце переполняется).
- Дисфункция почек из-за нарушения кровообращения.
- Расстройство нервной системы. Больной впадает в депрессивное состояние, становится патологически раздражительным.
Как распознать гипертонический криз? Резкое повышение давления (тяжелая форма артериальной гипертензии) сопровождается тошнотой и рвотой, судорогами, ослаблением и потерей сознания, сильной потливостью, ознобом, удушьем, онемением конечностей. При проявлении хотя бы одного из симптомов нужно вызвать бригаду скорой помощи и в ожидании постараться снизить давление без специальных лекарств:
- Осторожно уложить больного, ослабить одежду (расстегнуть пуговицы, снять украшения). Обеспечить приток свежего воздуха. Приложить холодный компресс на лоб, виски и шею.
- Успокоить пациента с помощью корвалола (50–100 капель), валокордина или настойки пустырника.
- Наладить ритмичное и глубокое дыхание (глубокий вдох, пауза, глубокий выдох) так, чтобы воздух проникал в живот.
- Осторожно массировать воротниковую зону (верх-вниз от шеи к пояснице), пальцы рук и ладони.
- Наложить горчичники на голени, что приведет к локальному расширению сосудов и снижению артериального давления.
Нередко состояние высокого давления протекает почти незаметно. Многие гипертоники игнорируют недомогание, звон в ушах и мушки в глазах. Но такое поведение губительно для организма. Если давление превысило отметку 150/100, то нужно как минимум попытаться снизить давление в домашних условиях:
- Приготовить лечебное питье. В стакане воды размешать столовую ложку меда и сок половины лимона. Выпить сразу. Через четверть часа давление снизится на 10–20 мм рт. ст. Также ослабить гипертензию помогает теплый чай с мятой и медом (нельзя сочетать с препаратами для понижения давления).
- Опустить ноги в ванночку, наполненную водой с температурой 40–50 градусов (можно растворить столовую ложку морской соли), и держать в течение 10 минут.
- Принять две-три таблетки экстракта валерианы. Прилечь на 15–20 минут. После этого еще раз измерить давление. Если тонометр не зафиксировал улучшения, нужно позвонить в службу скорой помощи.
Целебное питание: какие продукты снижают давление
В критических ситуациях не стоит принимать лекарственные препараты на свое усмотрение, без назначения врача. Чтобы снизить и стабилизировать артериальное давление, пациентам прописывают лекарства разных типов:
- Бета-блокаторы. Замедляют ритм сердца и тем самым уменьшают давление кровотока.
- Антагонисты кальция, ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ), блокаторы ангиотензиновых рецепторов. Увеличивают просвет в артериальных сосудах и тем самым снижают давление. К этой группе относится хорошо известные гипертоникам препараты «Капотен» и «Нифедипин».
- Мочегонные. Выводят лишнюю жидкость, в результате чего давление в сосудах снижается.
Как только самочувствие улучшится, нужно посоветоваться с доктором, как эффективно снизить давление, не прибегая к сильнодействующим медикаментам. Ведь в народной аптеке можно найти множество натуральных средств, стабилизирующих АД. Причем речь идет не об экзотических снадобьях, а о самых привычных продуктах. Чтобы снизить артериальное давление, следует увеличить потребление:
- Овощей и фруктов с высоким содержанием калия (бананов, апельсинов и мандаринов, кураги, инжира, свеклы, томатов, картофеля, шпината, авокадо, артишоков).
- Обезжиренных молочных продуктов (молока, кефира, творога, йогурта).
- Орехов и семян, содержащих магний и полиненасыщенные жирные кислоты (фундук, кешью, миндаль, зерна семян тыквы и льна).
Снизить артериальное давление помогает имбирный чай. Для его приготовления нужно нарезать небольшой корень имбиря дольками и залить кипятком. Через десять минут слить настой, добавить в него столовую ложку меда и сок половины лимона.
В долгосрочной перспективе хорошо работает средство на основе чеснока. Пять чесночных зубчиков мелко нарезать и перемешать с натертым вместе с цедрой лимоном и тремя столовыми ложками меда. Переложить в стеклянную банку, плотно закрыть крышкой и поставить в холодильник. Через два часа можно принимать чесночно-медово-лимонную смесь по чайной ложке два раза в день (утром и вечером).
Чтобы вывести воду из организма и не потерять при этом калий, следует принимать отвар из калины. 100 граммов сухих ягод этого кустарника мелко истолочь в ступке, соединить с тремя ложками меда и залить кипятком. Остудить. Приготовленный отвар пить по столовой ложке три раза в день. Калину можно заменить клюквой. В этом случае используются свежие или замороженные ягоды, растертые с медом в равных пропорциях.
Газированные напитки следует заменить целебными мультисоками собственного приготовления. Один из них замешивается на морковном, свекольном и лимонном соках в равных частях с добавлением нескольких столовых ложек меда (по вкусу). Принимать смесь по 50 граммов два раза в день перед едой.
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