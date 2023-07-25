Врач назвала главные симптомы истощения организма Диетолог Артемьева: бессонница и сухость кожи свидетельствуют об истощении организма

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Врач-генетик и диетолог Наталья Артемьева заявила, что отсутствие баланса нутриентов, витаминов и минералов в организме чревато различными проблемами. По ее словам, которые приводит Gazeta.ru, когда организму не хватает некоторых веществ, он начинает расходовать собственные резервы и истощаться.

В идеале, чтобы получить все необходимые витамины и микроэлементы, человек должен употреблять с едой не менее 3000 ккал <...>. Дополнительные компоненты следует получать за счет употребления нутриентов, витаминов, минеральных комплексов, фитонутриентов и прочих веществ, которые добираются из еды, — пояснила Артемьева.

Как отметила кандидат медицинских наук, на истощение организма указывает ряд симптомов, среди которых – хроническая усталость, бессонница, дисбиотические нарушения желудочно-кишечного тракта и сухость кожи.

По мнению врача, обнаруженный дефицит следует быстро устранять, поскольку на его фоне временная дисфункция может перерасти в хроническое заболевание. В рационе необходимо делать акцент на белках (рыба, яйца, курица, индейка, крольчатина) в сочетании с клетчаткой (овощи, злаковые, фрукты). При этом хватит одного фрукта в день. Добавить в организм полезные жиры помогут оливковое масло, авокадо и сыры (до 40% жирности). Также следует снизить, но не урезать полностью количество углеводов, считает эксперт.

Артемьева указала на необходимость минеральных веществ, в первую очередь нужно обратить внимание на куркумин, омега-3, витамин D и железо.

Ранее врач-диетолог доктор медицинских наук Марият Мухина сообщила, что цельнозерновой хлеб не рекомендуется употреблять при наличии у человека заболеваний желудочно-кишечного тракта. Также, по ее словам, этот продукт противопоказан при выявленной индивидуальной пищевой непереносимости.