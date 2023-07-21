Диетолог рассказала, кому противопоказан цельнозерновой хлеб Диетолог Мухина назвала пищевую непереносимость поводом отказаться от цельнозернового хлеба

Фото: Jürgen Wiesler/imageBROKER.com/Global Look Press

Цельнозерновой хлеб не рекомендуется употреблять при наличии у человека заболеваний желудочно-кишечного тракта, рассказала в беседе с «Москвой 24» врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина. Также, по ее словам, этот продукт противопоказан при выявленной индивидуальной пищевой непереносимости.

Прежде всего, цельнозерновой хлеб не разрешается есть при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, потому что он может ухудшать состояние, — предупредила врач.

Кроме того, цельнозерновой хлеб не стоит употреблять людям с индивидуальной пищевой непереносимостью злаков или глютена, продолжила эксперт. Она уточнила, что в этом случае реакция иммунной системы может быть тяжелой.

Организм воспримет данную еду фактически как вирус, бактерию. К ней будут синтезироваться антитела. Все это отрицательно действует на здоровье, нагружает иммунитет. И организм уже не видит вирусы, какие-то возможные раковые клетки, он занят вот этими злаками, — пояснила Мухина.

Ранее заведующая лабораторией Центра оценки качества зерна Светлана Емельянова рассказала, что хлеб, зараженный картофельной болезнью, превращается в опасный для человека продукт. По ее словам, картофельная, или «тягучая», хворь в большинстве случаев попадает в тесто вместе с зараженной мукой. При этом термоустойчивые споры картофельной палочки не погибают.