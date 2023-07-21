Кардиолог раскрыл опасность нелечения гипертонии Кардиолог Конев предупредил о тяжелых последствиях гипертонии из-за отсутствия симптомов

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Гипертония представляет опасность для здоровья из-за тяжелых последствий в связи с отсутствием симптомов, предупредил врач-кардиолог Юрий Конев. В разговоре с Lenta.ru специалист пояснил, что нелечение повышенного артериального давления может вызвать потерю интереса к жизни, привести к инвалидности и даже к летальному исходу.

Гипертония очень часто протекает бессимптомно, особенно в зрелые годы, у женщин очень опасен климактерический период, и для мужчин гипертония так же опасна, а у нас мужчины идут к врачу за два дня до смерти. <...> Последствия невылеченной гипертонии самые неприятные: можно умереть и остаться инвалидом, можно потерять весь интерес к жизни, — уточнил врач.

Конев добавил, что гипертония может свидетельствовать о других заболеваниях. В связи с этим при повышенном давлении важно обязательно обратиться к медикам. Кардиолог посоветовал приобрести тонометр и контролировать состояние самостоятельно.

По словам врача, современная медицина обладает всеми ресурсами для лечения гипертонии: практически любое состояние можно купировать, если вовремя обнаружить проблему. Конев отметил, что при болях в сердце и головных болях сжимающего характера следует посетить кардиолога, так как это может говорить о наличии сердечно-сосудистых заболеваний.

Конев ранее рассказал, что популярные в России валокордин, корвалол, валидол не помогают при боли в сердце, так как не оказывают на него никакого влияния. По его словам, в основе препаратов лежит седативный, успокаивающий и даже снотворный эффект, который может привести к инфаркту.