Кардиолог перечислила первые признаки сердечной недостаточности Кардиолог Пелагеина назвала приступы удушья одним из первых признаков сердечной недостаточности

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На начальной стадии первыми признаками сердечной недостаточности являются приступы удушья по ночам, сбои в работе сердца, тяжесть в правом подреберье и хрипы в легких, рассказала врач-кардиолог ФНКЦ ФМБА России Татьяна Пелагеина. В разговоре с «Вестями Подмосковья» специалист отметила, что заболевание может проявляться не сразу, поэтому необходимо обращать внимание на любые сигналы организма, например на одышку или учащенное сердцебиение.

Чем внимательнее человек будет относиться к проявляющимся симптомам, тем выше его шанс на излечение от этой болезни на ранней стадии. <...> Начинать проведение профилактики целесообразно уже с 35 лет, независимо от состояния здоровья и факторов риска, — подчеркнула врач.

По словам специалиста, на начальной стадии скопление жидкости в организме небольшое. Затем, если не выявить заболевание, усиливается отечность. Локализация отеков зависит от вида нарушений сердечной функции. Так, при сбое в работе левых камер происходит застой жидкости в легких, а при нарушении со стороны правых отекают ноги. В качестве профилактики Пелагеина рекомендует избавиться от вредных привычек, поддерживать здоровый образ жизни, заниматься спортом и наладить питание. В рацион следует включить продукты, богатые калием и магнием, например овощи, бобовые и крупы.

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